Jézus Krisztus Szupersztár premier Miskolcon Szabó Máté rendezésében a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera látható a Miskolci Nemzeti Színházban október 7-től. Jézus szerepében Szőcs Arturt és Börcsök Olivért, Júdásként Rózsa Krisztiánt és Polák Ferencet láthatja a közönség a Nagyszínház színpadán. – Hétéves lehettem, amikor apám hirtelen felindulásból elvitt moziba. A tv-ben a Petrocelli című tévéfilmsorozat ment, ezért nem annyira örültem. Aztán a film elején megszólalt a gitár, közeledett a távolból egy busz a szereplőkkel, és ezek a könnyeden teátrális sivatagi körülmények a 2000+ évnyi homállyal fedett, mégis örökös érdeklődést kiváltó történetbe úgy vontak be, hogy egész más emberként tekintettem a világra hazafelé menet egy kék Trabantban, 1984-ben – emlékszik vissza a rendező a fiatalkori Jézus Krisztus Szupersztár filmélményére. – Most 2022 van. A világ is megváltozott – és én is. A Petrocellit már nem is adja a tv. Vajon mi a helyzet ma ezzel a különös történettel? Mi a szerepe ma mindannak, amire hivatkozva szöggel és kalapáccsal a kézben követünk el nap mint nap bűnöket? Ha valaki valóban a vízen jár, lényegileg már észre sem vesszük, maximum készítünk róla pár képet a telefonunkkal – veti fel Szabó Máté. – A Passió szenvedéstörténet, ugyanakkor Andrew Lloyd Webber művében olyan szenvedély történetét ismerjük meg, ami által a külső szemlélő óhatatlanul részese lesz és ezáltal részesül is mindabból a zenei ihletettségből, amelynek az alapjához mindannyiunknak van közünk. Egy útszéli kőkereszt mellett elhaladva, a templomban, az álmainkban, egy múzeumban egy festmény előtt, vagy ha csak széttárjuk a kezünket és szembe fordulunk a világgal, óhatatlanul szembejön velünk egy lehetőség, amit azonban csupán kívülről szemlélünk ahelyett, hogy a részesévé válnánk. Hiszen nem egyszerű. A világ kalapácsot és szögeket ad a kezünkbe. Néha pedig egy színházjegyet... – A zenei anyag rendkívül erős és ez nagyon ihlető erejű, főleg egy olyan erőforrásokkal rendelkező színháznak, mint a Miskolci Nemzeti Színház. Van abban valami, hogy épp most „találkozott” ezzel a színházzal ez a mű. Ezt pedig érdemes látni és hallani – zárja gondolatait Szabó Máté.



Jegyvásárlás Andrew Lloyd Webber-Tim Rice

JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR

rockopera

Fordította: Miklós Tibor Jézus: SZŐCS ARTUR / BÖRCSÖK OLIVÉR

Júdás: RÓZSA KRISZTIÁN / POLÁK FERENC e.h.

Mária Magdolna: CZVIKKER LILLA / VARGA ANDREA

Pilátus: LAJOS ANDRÁS

Heródes: SALAT LEHEL

Kajafás: KINCSES KÁROLY / CSEH ANTAL / VATAMÁNY ATANÁZ e.h.

Annás: TÓTH DOMINIK e.h. / FÜLÖP KRISTÓF e.h. / KACSENYÁK GÁBOR

Péter: KRISTON MILÁN / VISNYICZKI BENCE

Simon: CSELEPÁK BALÁZS / TÓTH DOMINIK e.h.

Főpapok: BÁRÁNY ZSOMBOR, KOLOZSI BALÁZS, PETRÓ BALÁZS

Apostolok, Katonák, Jeruzsálem népe, tömeg

Közreműködik:

a Miskolci Balett, a Miskolci Nemzeti Színház énekkara, kiegészített zenekara

Díszlettervező: HORESNYI BALÁZS Jászai-díjas, Érdemes Művész

Jelmeztervező: FÜZÉR ANNI Jászai-díjas

Dramaturg: KENESEY JUDIT

Zenei vezető: CSER ÁDÁM

Koreográfus: KOVÁTS GERGELY CSANÁD

Karvezető: PATAKI GÁBOR

Korrepetitor: RÁKAI ANDRÁS

Videó: HAJDUFI PÉTER

Ügyelő: OREHOVSZKY ZSÓFIA

Súgó: REITER KRISZTINA

Koreográfus asszisztens: SOLTI CSABA

Rendezőasszisztens: FEKETE ZSOLT, PÁLÓCZY MAGDOLNA

Vezényel:CSER ÁDÁM / PHILIPPE DE CHALENDAR

Rendező:SZABÓ MÁTÉ

Az előadás a The Really Useful Group Limiteddel kötött megállapodás alapján jött létre.



Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház - Éder Vera

[2022.10.12.] Megosztom: