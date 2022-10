Sokat tanulni, sokat kacagni - a Micimackót mutatja be a Miskolci Nemzeti Színház A Százholdas pagony lakóit valószínűleg mindenki ismeri. A.A. Milne bájos humorral és szeretetteli filozófiával átitatott történetét most Béres Attila rendezésében, Lőrinczy Attila színpadi átiratában, Nagy Nándor zenéjével láthatják a Miskolci Nemzeti Színház színpadán október 7-től. Micimackó megformálója, Tegyi Kornél számára egyáltalán nem idegen a mesék világa, szabadidős tevékenység mellett munka szintjén is foglalkozik gyermekeknek szóló történetekkel. – Nyaranta rendszeresen dolgozom színjátszótáborokban, ahol alapanyagként használjuk a meséket. Azok közé tartozom, akiknek gyerekként nagyon sokat olvastak a szülei, így kiskoromtól kezdve igen fontos része lett az életemnek a mesék világa – avat be a színművész. Lőrinczy Attila Milne regényének első kötetét dolgozta át, majd a próbák alatt is folyamatosan alakult a szöveg: improvizációk, rendezői kérések és a társulat ötletei formálták véglegessé a történetet, melyet a Kamaraszínház színpadán láthat a közönség. – Micimackó egy végtelenül kedves figura. Az ő gyermeki naivitását megkeresni igazi feladat volt a színészi munka során, de számomra ez is volt a „legvonzóbb” ebben a szerepben. Kezdetben nehéz volt megtalálni Micimackó „hangját”, hiszen a magyar nézők Mikó István hangján keresztül ismerték meg a „csacsi öreg medvét”, úgyhogy ez egy újabb kihívás volt számomra – meséli Tegyi Kornél. Edvi Henrietta elmondása szerint a szereposztás előtt tartott tőle, hogy nem ő lesz Malacka, de végül az ő és kisfia vágya is teljesült, hiszen Béres Attila rá osztotta a szerepet. – Korábban még nem játszottam meseelőadásban, de nagyon felemelő érzés. Újratanuljuk, újra éljük azokat a dolgokat, amik már napi rutinná váltak. Jó egy kicsit újra gyereknek lenni, újból rácsodálkozni a világra – magyarázza a színművésznő. – A felnőttek számára is felüdülés lesz ez az előadás. Sokat lehet tanulni, sokat lehet kacagni. Eddig mindenkitől olyan visszajelzést kaptunk, hogy teljesen feltöltődtek, miután megnézték az egyik próbát. Szívmelengető előadás lesz mindenki számára – zárja gondolatait Edvi Henrietta. Jegyvásárlás Alan Alexander Milne:

MICIMACKÓ

mesés-zenés állatkavalkád

Színpadra alkalmazta, dramaturg: LŐRINCZY ATTILA Micimackó: TEGYI KORNÉL

Malacka: EDVI HENRIETTA

Kanga: MOLNÁR ANNA

Zsebi Baba: RUDOLF SZONJA

Füles: KERESZTES SÁNDOR

Nyuszi: PROHÁSZKA FANNI

Bagoly: SZEGEDI DEZSŐ

Díszlet- jelmeztervező: IGAZ-JUHÁSZ KATALIN

Zene: NAGY NÁNDOR

Koreográfus: KOCSIS ANDREA

Ügyelő: EGYÜD TÜNDE

Súgó: SZARKA VIKTÓRIA

Rendezőasszisztens: HADHÁZY ILDIKÓ

Rendező: BÉRES ATTILA



Miskolci Nemzeti Színház

Fótó: Miskolci Nemzeti Színház - Gálos Mihály Samu [2022.10.12.]