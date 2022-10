A Producerek lett a legjobb - a miskolci teátrum ismét Kritikusdíjat nyert A Miskolci Nemzeti Színház előadása, a Producerek lett a Legjobb szórakoztató előadás a 2022-es Színikritikusok díján. 2017-ben a Rusznyák Gábor rendezésében készült Kivilágos kivirradtig a Legjobb előadás kategóriájában győzedelmeskedett, 2019-ben pedig Görög László kapta meg a Legjobb férfi főszereplő díját a Színházi Kritikusok Céhétől a Mohácsi János által rendezett A velencei kalmár előadásban nyújtott alakításáért. Béres Attila rendezésében 2021. júniusában, egy mindenki számára megterhelő járványidőszak után mutatta be a miskolci teátrum Mel Brooks és Thomas Meehan világhírű musicalét. Az előadás azóta is hatalmas sikerrel fut Miskolcon, minden előadás teltházas, a közönség pedig rendszeresen állótapssal jutalmazza a fergeteges produkciót. A színház által indított közönségszavazáson is a Producereket választották a legjobb előadásnak a 2021-2022-es évadban, az Észak-Magyarország napilap közönségszavazásán pedig hat hónapon át tartotta magabiztosan a helyét a „hónap előadásaként” a musical. Béres Attila a bemutató előtt így nyilatkozott az előadásról: „Úgy érzem, hogy a miskolci közönség partner lesz abban, hogy sikerre vigyük ezt az előadást. Közel kétszáz éve éhezik a miskolciak a színházat, és hosszú kihagyás után most igazi ünnep számukra ez az időszak. Úgy vélem, a Producerek pont jókor kerül színpadra. A mai világban, főleg a mostani helyzetben minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy kiálljunk egymásért, az igazságért, a szabadságért. Ez a tizenkét Tony-díjjal jutalmazott produkció a lehető legszórakoztatóbb módon mondja bele az arcunkba azt, amit sokan nem mernek, vagy éppen elleneznek. A közösség összetartásának fontosságát, a sokszínűséget sok éve hirdetjük, és büszkék vagyunk rá, hogy a közönségünk is osztozik ezen alapértékünkben.” Az idei évadban ez már a harmadik nagy elismerés a Miskolc Nemzeti Színháznak: Harsányi Attila kapta idén a Kaszás Attila-díjat, A revizor című előadás lett a Városmajori Színházi Szemle legjobbja, ahol Görög László a darabban nyújtott alakításáért megkapta a Legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, most pedig a szakma egyik legfontosabb díját zsebelte be a miskolci Producerek.



Díjátadó fotó: Éder Vera

Előadásfotó: Gálos Mihály Samu [2022.10.24.]