Képgalériák • Lara Fabian Angyal szállt le közénk: Lara Fabian Budapesten koncertezett Amikor már azt érezzük, hogy minden irányból zúdul ránk a mű, az ócska, a „csili-vili szemfényvesztés", amikor azt hisszük, hogy már csak arra kapjuk fel a fejünket, amikor valami monumentális, grandiózus vagy hasonló extra jelzőkkel kell illetni. Na, akkor jön Lara Fabian és elfogynak a szavak! A belga-kanadai énekesnő, dalszerző, zenész, színész és producer, minden idők egyik legsikeresebb európai művésznője újra fellépett Budapesten. Sokat vártak rá a rajongók, mert a Covid-járvány miatt az ő koncertje sem most lett volna, de, ahogy a mondás tartja: „a jó dolgokra megéri várni." Lara Fabian varázslatos jelenség, ezt a másfél órás koncertje után bátran leszögezhetjük. Az énekesnő kilenc nyelven énekel: franciául, angolul, spanyolul, portugálul, olaszul, héberül, flamandul, németül és oroszul is. 20 millió eladott albummal a háta mögött az 50 World Tour elnevezésű turnéjával tért vissza Magyarországra. Ezzel a koncertkörúttal egyszerre ünnepelte az 50. születésnapját, igaz közben már 52 lett, de ez nem érződik rajta. Lara még csak 18 éves volt, amikor Croire című kislemeze 500.000 példányban kelt el Európában. Második albuma, a Carpe Diem már tripla platina státuszt ért el. Karrierje szépen haladt felfelé, a 90-es évek végére pedig már világhírnévre tett szert, lemezén olyan slágerek kaptak helyet, mint az "I Will Love Again", vagy éppen az "Adagio". Talán még ezektől is ismertebb lett az a 2002-es DVD-je, amelyen a legnagyobb slágereinek válogatása kapott helyet, köztük a "Je t'aime" című dala, amit végig vele együtt zengett a több tízezres közönség, de az eredeti "Je t'aime" (Szeretlek) helyett a rajongók azt énekelték, hogy "On t'aime" (Szeretünk). Ha Lara Fabian-t hallgat az ember olyan, mintha egy kicsit más dimenzióba kerülne. A Papp László Arénában is elég volt az, hogy az énekesnő kiállt a fénybe, egy elegáns fekete ruhában és elkezdett énekelni. Senki nem kereste a LED-falakat vagy a tűzcsóvákat. Természetes volt vagy, ha úgy tetszik őszinte. Amit néha, már kezdünk elfelejteni, hogy ilyen is létezik. Ahogy a dalok között a történeteit mesélte, azt lehetett érezni, hogy most egy angyal szállt le közénk. A koncert körítése mindössze a zenekar és a vokalisták voltak, akik egyébként önálló énekesként is megállták volna a helyüket. Ilyenkor mondjuk, hogy „jól szólt". Bár, attól kicsit még jobban is... Larát évekig hasonlítgatta a szakma Céline Dion-hoz, ő pedig mindig hangsúlyozta, hogy nem csak popénekes. Stílusa keveredik a pop/rock, kortárs és klasszikus zenével, amiben néha még egy kis country is fellelhető. Az Arénában is elhangzott – többek között – a „Je suis malade", a „Je t'aime" vagy az „Adagio" is, de ha valaki nem jártas Lara Fabian dalaiban, és csak beült hallgatni, még ő sem csalódott. Sőt! Olyan tisztasággal és mély érzésekkel távozhatott a közönség, amire csak a valódi nagy művészek képesek. Az énekesnő, az este során, többször is, tökéletes magyarsággal ejtette ki azt, hogy "köszönöm szépen", így mi is csak ennyit üzenhetünk neki: „Merci, Lara!" M. Adri Lara Fabian Budapesten képekben - klikk a fotóra [2022.10.24.]

