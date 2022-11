Megnéztük a Backstreet Boys koncertjét az Arénában - képekkel Másodszor is Budapestre érkezett a Backstreet Boys európai "DNA Tour" sorozata, telt házas koncertet adtak a Papp László Arénában. Érdekes, milyen független buborékokban élünk: az ismerőseim többségének fogalma sem volt, hogy a Backstreet Boys tagjai 1. még együtt vannak 2. aktívak 3. Budapesten koncerteznek. A hűséges rajongótábor viszont kb. egy nap alatt kapkodta el az összes jegyet, úgyhogy reklámozásra nem volt szükség - már csak ezért sem értesült róla a szélesebb közvélemény. A koncert előtt a jópofa művésznevű KnowleDJ szórakoztatta a közönséget a 90-es évek popslágereivel, illetve ez a buli sem múlhatott el Úristen és Az éjjel soha nem érhet véget nélkül, klassz volt. A BSB kapcsán pedig a színpad felépítéséből már gyanús volt, és a gyanú aztán beigazolódott: ez a show pontosan ugyanaz volt, mint a 2019 júniusi ugyanitt. A fiúk ugyanazzal a "DNA Tour" show-val mennek még egy kört Európában, és pontosan ugyanazokat a dalokat, ugyanabban a sorrendben adják elő. Ugyanaz a díszlet, fényjáték, kivetítés, ugyanazok a táncmozdulatok, de még a színpadon öltözős, gatyakidobós poén is ugyanaz volt... Tulajdonképpen ez a cikk is lehetne ugyanaz, mint amit Noémi írt akkor: Megnéztük - Backstreet Boys a Papp László Sportarénában, képekkel Mondjuk annyi különbség volt, hogy a három éve még kiváló hangosítás most pocsékul sikerült, a Backstreet Boys úgy szólt, mint egy hordóba rejtett JBL hangszóró: a mély hangok visszhangosak voltak, a közép és a magas részek eltűntek, a híres BSB-groove-ot alig lehetett hallani. Néha 5-10 másodperc kellett a gigaslágerek felismeréséhez is, ezen a szinten ez méltatlanul rossz volt. BSB Budapesten képekben - klikk a fotóra A fénytechnika viszont - bár szintén ugyanaz volt, mint 3 éve - most is ámulatba ejtett, szerintem elképesztő és egyedülálló ez a fényjáték. Reklámozták a fiúk a három hete megjelent karácsonyi albumukat is, de mondjuk énekelni nem énekeltek róla egy dalt sem... De végül is, ami három éve jó volt, az most is jó volt (a hangosítást kivéve), sőt tulajdonképpen szenzációsan jó. Még most is ők a világ első számú, James Corden legendás definíciójának megfelelő boybandje: five guys, matching outfits, synchronized dancing and way overbudget music videos (öt tag, egyező ruhák, összehangolt tánc és túl drága klipek)... És ha A.J. úgy szipogott is néha, mint Bazsó a Mi kis falunkból, Briannek pedig alig volt hangja, még így is ez volt a második legjobb és legnagyobb show, amit életemben láttam (a három évvel ezelőtti BSB volt ennél jobb a hangtechnika miatt…) Nők, pasik mindenki beindult rá, az Everybody alatt konkrétan az egész Aréna extázisban volt, a Larger than life alatti fénytechnikát pedig oktatni kéne "amikor végül mindent bedobunk" címmel. A végére celebspotting: Járai Márk, a Halott Pénz énekese is megtekintette a koncertet. És mivel a Halott Pénz már megoldotta az Aréna hangosítását többször is jól, Márk, ha ezt olvasod, légyszi dobd át a BSB-nek a hangtechnikusotok számát, köszi. Ha három éve múlva megint jönnek a DNA Tourral, ne legyen már gond ezzel... Szatmári Péter [2022.11.03.] Megosztom: