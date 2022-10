Fullánk csípése, amelyre sok ezren vártunk - Sting Budapesten lépett fel Ki gondolná, hogy 71 éves Sting? Nem tűnik nagypapásnak, ellenkezőleg! Fizikailag is és hangját tekintve is top formában van a művész. Én a buli végére elfáradtam, de Stingen a fáradtság nyoma sem látszott. Ha jól sejtem, talán csak egy dal volt, amit mélyebben játszottak, mint az eredeti verzió, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte semmit sem változott Sting hangja (majdnem azt írtam, hogy öreg korára, de az nem illik rá... nemhogy 71 évesen, hanem bármikor szeretnék úgy kinézni, mint ő). A Budapest Sportarénában megrendezett eseményen minden a helyén volt. Pont jó volt. Dominic Miller már hosszú évtizedek óta hűséges gitárosa Stingnek. Nagyon szeretem a játékát. Pont jó. És igen, ez a megfelelő kifejezés: pont jó volt az egész koncert! Pont a helyén volt minden, pont jók voltak a fények, pont megfelelő volt az íve a koncertnek. Ha mindenáron szeretne a nyájas olvasó negatívumot olvasni, egyet tudnék említeni esetleg: a mellettem álló hölgy fülsüketítően sikított, amikor megismert egy-egy dalt. Mázli, hogy csak minden harmadik dalt ismerte fel, de a bal fülem most is úgy fáj, mintha megcsípte volna egy fullánk... Azok a vájt fülű koncertlátogatók, akik úgy elemzik a bulikat, mint somelier a kedvenc borát, el kell keserítenem: semmiféle hangosítási hibát, malőrt, akusztikai anomáliát nem tudtam felfedezni a koncert alatt. Mondhatni: pont jó volt. Akik fiatalságuknak maholnap érettebb szakaszába lépnek, azok még emlékezhetnek a 96-os Sting koncertre a Kisstadionban, a maga tökéletes hangképével. Talán ahhoz tudnám hasonlítani a mai koncertélményt. Drukkoltam, hogy a The Hounds Of Winter elhangozzék. Épp ma kérdezte a feleségem, hogy ha a világ összes dala megszűnne, és csak egyet tarthatnék meg, melyik lenne az, és most, hogy e sorokat írom, rájöttem, hogy valószínűleg ez a dal nagyon esélyes lenne a posztra. Ez sajnos kimaradt, de nem vagyok csalódott, hiszen gyakorlatilag minden más nagy sláger elhangzott Stingtől. A teljesség igénye nélkül: Roxanne, Fragile, Desert Rose, Fields Of Gold, So Lonely, Brand New Day, Englishman In NY. Sting mindig zseniális session zenészekkel veszi körbe magát és a minőség minden tekintetben a legmagasabb szintű nála. A tökéletesség pont jó.



Sólyom Attila [2022.10.28.]