Új helyszínen lesz a Volbeat koncert A hatalmas érdeklődés miatt budapesti Volbeat koncert helyszíne megváltozott, az eredetileg tervezett Barba Negra helyett az MVM Dome-ban kerül megrendezésre 2022. november 5-én.

A dán rock'n'roll lázadók, a Volbeat tagjai alig várták, hogy bejelenthessék Servant Of The Road elnevezésű világkörüli turnéjuk 32 állomásos európai szakaszát, amelyen - a kontinensen - a Skindred és a Bad Wolves melegíti majd be a közönséget az igazi intenzív élmény érdekében. A Volbeat tagjai megjegyezték: “Végre, ennyi távollét után, nagyon örülünk, hogy egy igazán jó kis Volbeat turnéval lephetjük meg a rajongókat Európában és az Egyesült Királyságban. Nagyon izgatottak vagyunk, és alig várjuk, hogy mindenkivel találkozhassunk! Rendkívül hálásak vagyunk, hogy magunkkal vihetjük a Skindred-et és a Bad Wolves-t is az útra, és megoszthatjuk az élményt ezekkel a fantasztikus zenekarokkal, akiket van szerencsénk a barátainknak nevezni.” A Louder magazine szerint a Volbeat zenéjében “titán heavy metal riffek ütköznek rock 'n' roll groove-okkal", mindemellett a rajongók a banda klasszikus nótáinak, és a rajongók kedvenceinek keverékére számíthatnak a koncerteken, kiegészítve az új album dalaival. A budapesti koncert belépői a livenation, a funcode és a rock1 oldalakon keresztül szerezhetők be. A koncertre VIP csomag is kapható, erről további információ a volbeat oldalon található. A turné bejelentéséhez kapcsolódóan a banda megosztott egy új, hivatalos bootleg videót is The Sacred Stones - Live from Worcester, MA címmel. A dán ikonok nemrégiben kápráztatták el a brit rajongókat a Download Fesztivál nagyszínpadán, a Hot Press magazine szerint: "Mint mindig, a Volbeat feszes és büntető volt". A Metal Talk pedig így zárta beszámolóját: "Igazi látványosság, de csak akkor fogod elhinni, ha megnézed... egy nagyszerű, valódi show, amely éppoly szórakoztató, mint amennyire zeneileg tiszteletreméltó." De a Volbeat nem csak fesztiválokon ejti rabul a közönséget, a Distorted Sound magazin a múlt hónapban egy londoni klub show-t csípett el, amelyre 10/10-es értékelést adott, és kijelentette: "Ez egy szórakoztatásra született zenekar, egy olyan banda, amely a játék csúcsán áll." A jegyek gyorsan fogynak, nem szabad kihagyni a lehetőséget, hogy élőben hallhassuk a Volbeat-et ezen az elképesztő turnén!



A megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek az új helyszínre, nem igényelnek további tennivalót.

Amennyiben kérdése lenne belépőjegyei kapcsán, a support@funcode.hu email címen tudnak rá választ adni. [2022.10.30.]