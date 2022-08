Superbrands díjas a Szegedi Szabadtéri Játékok Tizenegy év után ismét Superbrands díjjal tüntették ki a Szegedi Szabadtéri Játékokat. A független szakértőkből álló zsűri idén második alkalommal ítéli oda hazánk legnagyobb szabadtéri színházának a nívós elismerést. Idén tizennyolcadik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága a Superbrands díjakat. A Superbrands a széles nagyközönség számára is ismert, a magas minőséget szimbolizáló védjegy. A nemzetközi program keretében a legkiválóbb fogyasztói és üzleti márkák részesülnek díjazásban. A díj odaítéléséről többlépcsős előszűrést követően összesen 40 tagú, független, marketingszakmai és vállalatvezető szakemberekből álló bizottság dönt minden évben. Az elismerés irányt szab a fejlődésre törekvő piaci szereplők számára, és a hazai márkáknak példát mutat a sikeres márkaépítéshez. A díj elnyerése olyan pozitív visszajelzést jelent, amely a kitüntetett márkák eddigi sikerességét és szakmai hitelességét díjazza és bizonyítja, szakmai alapon emeli ki az arra leginkább érdemesnek bizonyultakat. A jelölés kizárólag professzionális szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet. Idén tizennyolcadik alkalommal ült össze a jelenleg húsztagú, független szakemberekből álló bizottság, amely a Szegedi Szabadtéri Játékokat is érdemesnek találta a Superbrands 2022 védjegy viselésére. Az idei évadban nagyszabású technikai fejlesztések történtek mindkét játszóhelyen, és bővült a repertoár is egy koncertsorozattal. A rangos elismerést nem először ítélik oda Magyarország legnagyobb szabadtéri nyári fesztiváljának: először 2011-ben büszkélkedhetett a kitüntetéssel a Szegedi Szabadtéri. A most odaítélt díjak ünnepélyes átadására várhatóan novemberben kerül sor. A Superbrands díjjal elismert Szegedi Szabadtéri Játékok pedig augusztusban is várja látogatóit a Chicago és az Anconai szerelmesek zenés előadásaival, A dal a miénk című esttel, valamint Rost Andrea és vendégei, Jávori Ferenc Fegya és a Budapest Klezmer Band, Lukács Miklós cimbalomművész, és Bényei Tamás és a Hot Jazz Band közös koncertjével.



Szegedi Szabadtéri [2022.08.10.] Megosztom: