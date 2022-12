Gasztroszínházi élmény a Magyar Színházban 2022. december 16-án mutatja be a nagyközönség számára a Pesti Magyar Színház legújabb előadását, egy különleges koncepció keretein belül. Karinthy Ferenc Dunakanyar című remekműve nem csupán szellemi feltöltődést kínál, hanem egyedi gasztroszínházi élményt is! Karinthy Ferenc Dunakanyar című kétszereplős színdarabja igazi gyöngyszem: férfi és nő örök csatájának egyszerre szórakoztató és tűpontos ábrázolása; hőseinkben könnyen magunkra ismerhetünk. Az előadást karácsony előtt kifejezetten cégeknek kínálja a teátrum, azonban a további időpontokra már megnyitották a szabad jegyvásárlást. A történet egyszerre megszokott, mégis páratlan világba repít minket. Egyenesen egy dunaparti kávéházba. Félig behúzott függöny, amin átsejlik a halvány csillagfény. Édes-bús bulat. A Pincérnő aligha számít már vendégekre; ideje is volna bezárni. Csakhogy váratlanul betoppan egy Férfi, és beszélgetni kezd a Pincérnővel. Nem ismerik egymást. Mégis egyre fesztelenebb társalgás indul köztük. Lassan, fokozatosan ismerik meg egymást, a másik tapasztalatait, érzéseit, titkait, az életről és szerelemről vallott nézeteit. A két vadidegen és magányos ember egy idő múlva egymásra hangolódik. Ám, mint tudjuk, egy kapcsolatban igen ritka a teljes harmónia, így hőseink is bele-belecsípnek olykor a másikba, sőt, előfordul, hogy heves vitáig fajul a társalgásuk. Nézőként úgy érezhetjük, mintha mi is ott volnánk velük a kávéházban, s izgatottan figyeljük, hogy alakul majd a viszonyuk. És amikor már azt hihetnénk, hogy biztosan tudjuk e két hétköznapi hős sorsát, az író, Karinthy Ferenc szerez nekünk néhány váratlan meglepetést! Ez a különleges színházi élmény nemcsak kivételes szellemi táplálékot kínál, hanem a testnek is áldozhatunk közben. Ugyanis az előadás borkóstolóval és könnyed harapnivalóval jár! Az est során a Götz Pincészet borválogatását ízlelhetik meg az érdeklődők, miközben magas szintű művészi élményt kapnak az egzotikus ízek mellé. A produkció a „Gobbi”-ban, a teátrum új játszóhelyén kapott otthont. A „Gobbi” egy speciálisan gasztroszínházi estek céljából kialakított, maximum 32 férőhelyes, elegánsan családias hangulatú helység a Magyar Színház főépülete mellett. Egy valódi „menedék”, ahol a test és a lélek táplálékra lel. Az intézmény hosszú távú tervei között szerepel több, a Dunakanyarhoz hasonló est színpadra állítása. A Dunakanyart előadja a Magyar Színház társulatának két oszlopos tagja, a Jászai Mari-díjas Soltész Bözse és Szatmári Attila. Az előadás rendezője Zalán János, a teátrum igazgatója.



