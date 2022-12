Jubileumi előadások a Tháliában Két előadás sikersorozatát is ünnepelhetik decemberben a Thália Színházban. December 3-án a 150. előadásához érkezik az Alul semmi. A legendás film színpadi változatát 2015 októberében mutatták be, és rögtön a közönség egyik legnagyobb kedvencévé vált. A töretlen sikerű előadás, számos szereplőcserét is megért már – a darab gyerekszereplői az évek alatt felcseperedtek... Pindroch Csaba helyére például Ember Márk állt be. Viszont a két munkanélküli darukezelőt, akiknek a csodálatos ötlet kipattan a fejéből – miszerint sztriptízzel kereshetnek pénzt, hogy kisiklott életüket helyrehozzák – Szabó Győző és Nagy Viktor játssza, változatlanul. A produkció tehát többször megújult kicsit, hogy aztán friss lendülettel száguldjon tovább, míg végül nem marad alul semmi…

December 21-én a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban előadásuk jubilál – aznap kerül 200. alkalommal színre. A szerethető francia vígjáték két férfi főszerepét – a léha szerelmi életet élő menő építészt és a kissé balfácán, volt iskolai barátot – Pindroch Csaba és Vida Péter alakítják. A minden titkot ismerő, nélkülözhetetlen házvezetőnő szerepében Molnár Piroska, a csinos arajelöltekében – akik ráadásul mindhárman légiutas-kísérők – pedig Mórocz Adrienn, Gubás Gabi és Tóth Eszter láthatók. Az előadás 2013. október 5-től nevetteti a nézőket.

