Kegyetlen irónia és sziporkázó humor - Jön A koponya Jön A koponya (A Skull in Connemara) Martin McDonagh-nak a Három óriásplakát Ebbing határában című film író-rendezőjének hazánkban még soha nem látott darabja Vida Péter, Molnár Piroska, Balaskó Bence és Csőre Gábor szereplésével. A történet és szereplői Az ír kisváros temetőjében véges a sírhelyek száma, ezért évről évre helyet kell csinálni a frissen elhunytaknak. Mick Dowd feladata, hogy ezt elvégezze; s mindez nem is jelent neki gondot, amíg nem válik személyesen érintetté az ügyben. Barátai és ellenségei egyaránt mellette vannak ebben a nehéz időszakban; a baj csak az, hogy nem tudni, ki melyik szerepet tölti be a férfi életében…



Mary (Molnár Piroska), a jókedélyű, leleményes asszony. Becsület tekintetében részrehajló, de bűneit minden héten meggyónja. Szenvedélye a bingó, kedvenc tévés személyisége Eamonn Andrews. Mick (Vida Péter), az özvegy sírásó, aki feleségét hét és fél éve veszítette el egy szerencsétlen balesetben. Lefekvéskor mindig hasra fekszik és oldalra fordítja a fejét. Mindig gondosan visszacsomagolja a sajtot, hogy ne száradjon ki. Van egy Dana-lemeze, amit nagyon gyakran hallgat. A fiatal Mairtin (Balaskó Bence e.h.), aki kedveli a karácsonyi dalokat, diszkóba jár és szereti a focit. Éveken át a bozótosban közlekedett, mert félt, hogy az úton átkelve elüti egy traktor. A matematika és a hittan nem az erőssége, de a társadalomismeret órákon odafigyelt. Régen nagyon rendes kis kórustag volt. Thomas rendőr (Csőre Gábor); az a fajta, aki nem hagyja figyelmen kívül az apró részleteket. Előnyben részesíti a Központi Statisztikai Hivatal kimutatásait. Hatalmas a szókincse, de gyakran összekeveri a szóbeli és közvetett bizonyíték fogalmát. Néha egész éjjel nem bír aludni, ha egy megoldatlan rejtélyre gondol. Martin McDonagh az angol drámairodalom fenegyereke A Londonban, ír család gyermekeként született McDonagh számára kettős állampolgársága eleinte csak hátránnyal járt: az ír kritikusok nem fogadták el, hogy az angol fővárosból próbálják megmagyarázni az írországi helyzetet, a britek pedig félve engedték a szókimondó írt Shakespeare nyomdokaiba lépni. Mert McDonagh ezt tette: Shakespeare óta ő volt az első drámaíró, akinek egyszerre négy darabját is játszották nagy londoni színházakban. Nevéhez itthon is nagy sikerrel játszott darabok fűződnek például a Kripli, az Alhangya, vagy A párnaember, a filmkedvelők számára pedig az Erőszakik, A hét pszichopata, vagy a különleges, merész témájú alkotás, a többszörös Golden Globe- és Oscar-díjas Három óriásplakát Ebbing határában kapcsán lehet ismerős. Martin McDonagh, ahogy Kékesi Kun Árpád fogalmaz, az angolszász drámairodalom csoda-és fenegyereke. Fekete humorú, erőszakról és kiábrándultságról szóló komédiáira jellemző a pontos, dramaturgiailag hatásosan felépített szerkezet és az izgalmat végig fenntartó történetmesélés. A groteszk figurákat és helyzeteket kegyetlen iróniával és sziporkázó humorral elővezető darabjaiban a szatíra bármelyik pillanatban képes tragédiává, a tragédia pedig rémbohózattá alakulni. A kilencvenes évek második felében született trilógia első (Leenane szépe) és harmadik része (Vaknyugat) a hazai színházakban is gyakran műsorra kerülnek. Ám a középső darab, A koponya magyarországi ősbemutatóját a Thália Télikertben láthatják. Az előadást első kőszínházi rendezéseként Zayzon Zsolt, a társulat színművésze jegyzi. A szövegkönyvet Totth Benedek fordította, a jelmezeket Cselényi Nóra, a díszletet Mátravölgyi Ákos tervezte.



A koponya 2022. február 18-tól látható a Thália Télikertben!



