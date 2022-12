Megjelent a Magyar Képek album A világhírű zenei producer, kitűnő multi-ütőhangszeres, egyben dalszerző-énekes, Leslie Mandoki debütál ’Magyar Képek’ című gyönyörű, egyben mély kérdéseket felvető zenei eposzával, amely többek közt Bartók Béla műveiből merített. A formabontó albumon olyan magyar hangokat fedezhetünk fel, mint Ákos, Caramel, Charlie, Mező Misi, Pápai Joci, a néhai Szakcsi Lakatos Béla és Zséda, valamint nemzetközi kiválóságok és Grammy-díjas jazz-, pop-, és rock legendák hosszú névsorát. Az új kiadvánnyal párhuzamosan az idén 25. évfordulóját ünneplő, aranylemezes „Találkozások” CD is újból elérhető vadonatúj borítóval.



“Legtöbbünk életében eljön a pont, amikor szembenézünk a nehézségekkel, önmagunkkal és megtapasztaljuk a belső erőnket, amivel felállva tovább megyünk, küzdünk, hogy elérjük célunkat” – így nyitja sorait Leslie Mandoki, aki saját hazájához mindig is szorosan kötődött, hatalmas mérföldköveket ért el és egy újabb állomáshoz érkezett el a végre teljes hosszúságban hallgatható, ’Magyar Képek’ című kiadvánnyal.



A művész karizmájának, fáradhatatlan lendületének, a zene és a vele együttműködő nemzetközi előadók-dalszerzők iránti mély és kölcsönös tiszteletének köszönhetően elkészült először angol nyelven a duplalemez, amely az Egyesült Államokban 'Utopia For Realists', Európában pedig 'Living In The Gap & Hungarian Pictures' címen híresült el maradandó sikereket elérve a világ számos pontján. A dalszövegek többségének új, magyarnyelvű jelentést maga Leslie adott két élvonalbeli szerzőtársával Horváth Attilával és Kovács Ákossal.



„Annak idején a ’Találkozások’ című album alakulásakor ismertük meg egymást Leslie-vel, ami most újból elérhető lesz, szép időszak volt és nagyon jó anyag lett hihetetlen ikonokkal, számomra példaképekkel és hazaiakkal, köztük van Demjén Rózsi, Cserháti Zsuzsa, Zorán és Somló Tamás! Ez a lemez összehozott bennünket, amelyből baráti kapcsolat lett! Most ez megismétlődik a ’Magyar Képekkel’. Leslie alapvetően szereti, amit csinál kitartóan, hittel tesz mindent, és ez viszi előrébb!” – osztotta meg Charlie, aki az albumon a „A Fáklya” című szerzeményben tűnik fel.



A korongot csodálatosan összegzi az Ákos és Caramel tolmácsolásában született dal, az „Ez már az élet”, amely az emberségről, összetartozásról, és a tenni akarásról szól, és amelyhez egy megindító videóklip készült.



„Leslie-t 1998 óta ismerem, amikor megkeresett a Disney zenei igazgatójaként azzal, hogy én énekeljem fel magyarul a Tarzan című mese dalait, amit Phil Collins írt és adott elő eredetileg. Örömmel fogadtam azzal a feltétellel, hogy én fordíthatom le a szövegeket. Nem sok reményt fűztem ennek megvalósulásához, akkor azt gondoltam, hogy soha többet nem fog keresni Leslie. Kis idő elteltével jött a telefon, hogy szabad kezet kapok ebben. Hatalmas élmény volt, Marci fiam akkor volt néhány hónapos, igen bele tudtam élni magam az alkotásba. Elmondhatom, hogy nagyon jó barátságot ápolunk azóta is, és külön kiemelném, hogy Leslie azon kevesek közé tartozik, aki habár elhagyta hazáját, mégis egy állandó visszatérő, és nagyon nagy szó, hogy ilyen grandiózus előadógárdával terjeszti kultúránkat az egész világon!” – árulta el Ákos, hogyan került a kiemelt együttműködők közé.



Caramel, aki úgy érzi, hogy elérte karrierje tetőpontját, így mesélt a kollaborációról:



„Nekem nagyon sokat jelent több okból is az együttműködésünk Leslie-vel. Egyrészt a ’Magyar Képek’ szerintem szenzációs, nagyon jó érzés, hogy van egy magyar zenei producer, aki világviszonylatban megállja a helyét. Eltelt 18 év a Megasztár győzelmem óta, sok pozitív ért, de ez mindenképp a pályám egyik csúcspontja, ha nem a legnagyobb, hiszen ilyen közreműködőkkel már nem hiszem, hogy összehozhat még az élet. Leslie pedig amellett, hogy egy legenda, megismerve őt személyesen is, végtelenül kedves, figyelmes és alázatos ember. A dalválasztásnál pedig elképesztő érzékkel tudta, hogy melyik az, amelyik első hallásra igazán a szívemhez közel állt: „Ez már az élet”!”



Pápai Joci az „Ide tartozunk”-ban énekel áttörő produkcióval, amely előfutárként érkezett és egyöntetű pozitív visszhangot váltott ki a közönségből:



„Hatalmas megtiszteltetés, hogy Leslie rám gondolt, nagy örömmel vállaltam el az éneklést. Jó érzés volt egy olyan klasszikusnak mondható, eltérő műfajban énekelni, ami a generációmnak nem gyakran adatik meg, mert muszáj lépést tartani a trendekkel!”



A Magna Cum Laude karakterisztikus énekesével, Mező Misivel a már korábban hallható „Új a szél” kapcsán találkozhattunk, amely nagyszerűen felvezette a kiadványt, ő így mesélt a közös munkáról:



„Megdöbbenve néztem, amikor először megkeresett Leslie, hogy ezen a lemezen szerepeljek, amin fantasztikus muzsikosok játszanak, világsztárok. Amikor letöltöttem az „Új a szél” című dalt az üzenetével azonnal tudtam azonosulni és ahogy megismertem Leslie-t, még inkább értelmet nyert a szám lényege.”



Női ének is felcsendül az újdonságon: Leslie lánya, Mandoki Julia selymes hangja mellett egyetlen hazai, női előadóként jelenik meg Zséda, így mesélt a projektről és régre nyúló ismertségükről:



„Leslie-vel régóta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, 15 évvel ezelőtt egy nagy, európai turnén vettünk részt. Néhány hónapos volt a kisfiam, amikor ott voltam a Red Rock stúdiójában Németországban, kisbabával tényleg nagy élmény volt! Őt ismerni kell, rajongásig van az alkotótársaiért, hagy szabadon szárnyalni, és mindig jó csapatot hoz össze. Amikor felkért, nagyon izgatott voltam, hiszen más műfajban próbálhattam ki magam, de úgy érzem, sikerült méltó módon megőrizni Bartók hagyatékát!”



Szakcsi Lakatos Bélával, aki Leslie egykori mentora volt, szintén lehetőség nyílt megörökíteni a korongról szóló, utolsó közös beszélgetéseik egyikét:



„Leslie-nek nem mondtam, de szoktam a zenészekkel viccelődni, hogy kár, hogy nem én találtam ki! (nevet) Ilyet nem szoktam mondani, nem irigységből, de óriási ötlet! Amit Mándoki kitalált, fantasztikus, a hazáját terjeszti, a magyar népdalokat, magát Bartók Bélát. Minden jazz- és rockzenész rajong Bartókért! Ahhoz, hogy egy művész fennmaradjon 30 évig mindig újat kell hoznia, ami épp a megfelelő és a közönségnek és szakmának is jó!”



A Máté Péter-díjas énekes-gitáros, Takáts Tamás is elmondta gondolatait:



„Hihetetlen érzés egy olyan csapatban dolgozni, mint a Mandoki Soulmates, ahol olyan emberekkel munkálkodhatok együtt, akiknek régen a lemezeit csak leesett állal hallgathattam a távoli messzeségből. Külön megtiszteltetés nemcsak koncerten játszani velük, hanem olyan albumon szerepelni, mint a ’Magyar Képek’. Én már boldog vagyok!”



Leslie végül kiemelte, hogy minek szellemében vágott bele hosszú év után a magyarnyelvű projektbe: „Ha ennyi idő után egy magyar albumot leteszek az asztalra, akkor csak annak van létjogosultsága, ami az eddigi legjobb! Sok sikert értem el eddig, kaptam kitüntetéseket, de úgy gondolom, hogy a ’Magyar Képek’ a pályafutásom legnagyobb műve lett.”



A külföldi zenészek közt pedig Ian Anderson, Al Di Meola, Bobby Kimball, Richard Bona, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, John Helliwell, Bill Evans, Cory Henry, Nick Van Eede, Tony Carey, Jesse Siebenberg, Steve Bailey kivételes teljesítményét élvezhetjük 19 zeneszámon keresztül.



A 'Magyar Képek' és a 'Találkozások' CD-k megvásárolhatók az ország összes, releváns cd-ket árusító boltjában és üzlethálózatán keresztül, illetve elérhetők az összes digitális platformon. [2022.12.06.]

