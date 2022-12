VeszprémFest 2023: jön Alvaro Soler, Mariza, Anna Netrebko, Joss Stone, Norah Jones és Rost Andrea 2023-ban 20 éves a VeszprémFest. A két évtizedes prémium zenei fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt zenei rendezvényeként fennállásának egyik legváltozatosabb programjával ünnepel. Július 12 és 16 között a História Kertben felállított nagyszínpadon Alvaro Soler, Mariza, Anna Netrebko és Yusif Eyvazov, Joss Stone és Norah Jones koncertezik, Rost Andrea pedig négy nap, négy különböző produkciót mutat be a Jezsuita Templomkertben. Két helyszín, öt nap, hét sztárfellépő és a huszadik év a világ minőségi zenei fesztiváljainak sorában - 2023-ban egyedülálló hangulatú koncerthelyszínein izgalmas produkciókkal ünnepli két évtizedes fennállását a VeszprémFest. A jubileumi év programkínálatát sajtótájékoztatón mutatták be a Budapest Music Centerben.



Az eseményen részt vett Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója, Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, Rost Andrea, Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Ovádi Péter, országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter.



Július 12-én napjaink egyik legnépszerűbb fiatal latin énekese, Alvaro Soler nyitja a VeszprémFest 2023-as programját a História Kertben. Az énekes 2015-ben El mismo sol című dalával vált ismertté, a szerzeménnyel Európa-szerte, Latin-Amerikában, valamint Mexikóban is hatalmas sikert aratott. A debütáló dalnak különleges, kétnyelvű spanyol-angol változata is készült, amelyet Jennifer Lopez közreműködésével rögzítettek. 2016-ban bemutatkozó albumának nemzetközi verzióján megjelent Sofia című számával tarolt a sikerlistákon. Soler összesen három stúdióalbumot adott ki: 2015-ben az Eterno Agosto-t 2018-ban a Mar de Colores-t, 2021-ben pedig a Magia című lemezt.

Július 13-án a fado szupersztár, Mariza énekel a História Kertben. A 48 éves portugál – mozambiki származású művésznőt tartják jelenleg a portugál kultúra egyik legnagyobb nagykövetének, aki nem csupán kiválóbb fado-énekesnő, de a világ színpadainak egyik nagy dívája is egyben. Egyedülálló zenei stílusa a fadoban gyökerezik, de repertoárjában a műfaj klasszikus és kortárs tételei mellett zöld-foki-szigeteki morna, valamint brazil és spanyol klasszikusok dallamok is szerepelnek. 2001-ben robbant be a világzene élmezőnyébe azóta pedig a világ csaknem összes jelentős előadóhelyén fellépett és olyan zenei nagyságokkal muzsikált együtt, mint Gilberto Gil, Lenny Kravitz vagy éppen Sting. Több ízben jelölték Latin Grammy-díjra, a BBC Radio 3 pedig három ízben is a legjobb európai világzene előadónak járó díjjal ismerte el tehetségét.

Július 15-én öt évvel ezelőtti, zajos sikert arató veszprémi koncertje után “20 Years of Soul“ elnevezésű turnéjának keretén belül ismét a fesztivál vendége lesz Joss Stone. A Grammy- és Brit-díjas énekesnőt sajátos, soul, R&B, reggae, világzene és hip-hop ihlette zenei stílus jellemzi. Olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Sting, Mick Jagger, Robbie Williams és Rod Stewart, de közreműködött Jeff Beck és Ringo Starr albumán is. Stone 2023-ban ünnepli karrierjének 20. évfordulóját. Ez alkalomból európai turnéra indul és néhány kiemelt nyári fesztivált is megtisztel jelenlétével. Így a VeszprémFestet is, ahol legújabb lemezének dalai mellett örökérvényű slágereit adja elő a História Kertben.

Július 16-án Norah Jones lép fel a História Kertben. A művésznő korábban még sosem járt Magyarországon, Veszprémben adja élete első hazai koncertjét. Az indiai származású énekesnő gyakorlatilag beleszületett a zenébe: édesapja Ravi Shankar, háromszoros Grammy-díjas indiai szitárjátékos és zeneszerző, édesanyja Sue Jones, New York-i koncert producer. 23 évesen, 2002-ben megjelent Come Away With Me című albumával vált világszerte ismertté. A pop, soul, folk és country elemekkel színesített zenei anyag világszerte 20 millió példányban fogyott. Összesen 17 önálló lemezt adott ki, utoljára 2021-ben, amikor 'Till We Meet Again című koncertalbumával jelentkezett. Norah Jones kiugróan sikeres zenei karrierjének mérlege ez idáig többek között 50 millió eladott lemez, kilenc Grammy-díj és hatmilliárd dal letöltés.

A História Kertbe meghirdetett nagyszínpados koncertekkel párhuzamosan július 12 és 15 között minden nap egy-egy különleges Rost Andrea produkciót láthat a közönség a fesztivál exkluzív koncerthelyszínén, a Jezsuita Templomkertben. A Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja négy napos, izgalmas zenei kalandozásra hív barátaival, pályatársaival és növendékeivel bemutatott produkcióival.



Július 12-én Rost Andrea és Lukács Miklós cimbalomművész koncertjén két kivételes művész különleges zenei találkozásának lehetnek tanúi a fesztiválozók. Az est műsorán Handeltől a portugál fadoig, Erkeltől a magyar népdalokig a világhírű operaénekes és Magyarország legvirtuózabb cimbalom művésze zenei meglepetésekkel és további vendégekkel várja a crossoverre nyitott közönséget.

Július 13-án Rost Andrea mesterkurzusának növendékei állnak színpadra, hogy előadják Mozart: Figaro házassága című operájának zongorás keresztmetszet változatát. A Rost Andrea Művészeti Alapítvány által megrendezett PályaStart Mesterkurzusának résztvevői első ízben őszi zárókoncertjükön mutatták be először az opera keresztmetszetének szcenírozott, fiatalos, friss verzióját a Zeneakadémián.

Július 14-én Rost Andrea - A díva és a férfiak - áriák és színházi monológok című műsorát látja a közönség a Kossuth-díjas Gálffi László közreműködésével. A Lőrinczy Attila által írt humoros produkcióban Rost Andrea hat népszerű áriát énekel zongorakísérettel - Mozarttól Lehárig, Verditől Erkel Ferencig. Az áriák között a művésznő színész partnere pedig rövid párbeszédekkel és monológokkal megidézi az operavilág hat tipikus férfikarakterét: a menedzsert, a kritikust, a tenor partnert, a rendezőt a karmestert és a rajongót. A Szentendrei Teátrum és a Rost Andrea Művészeti Alapítvány közös produkciója.

Július 15-én Rost Andrea és a Budapest Hot Jazz Band - Dalok a lányszobámból című előadása kerül színpadra. A világjáró operadíva ezúttal a könnyebb műfajban kalandozik és gyermekkorának, fiatalságának meghatározó dalait szólaltja meg, többek között Széchy Páltól, Zalatnay Saroltától, de elhangoznak Marlene Ditrich, Judy Garland vagy éppen Honthy Hanna nagy slágerei is - mindez a Bényei Tamás vezette Kossuth-díjas Hot Jazz Band kiváló kíséretével.

