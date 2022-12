Izgalmas zenei utazás Nagy János "Yancha" és Pozsár Eszter új albuma! A két fantasztikus zenész közös lemezt készített A hazai zenei életben, senkinek nem kell bemutatni az Erkel-díjas Nagy János "Yancha" zongoraművészt és az Artisjus-díjas Pozsár Eszter fuvolaművészt. Az elmúlt évtizedekben mindkét hangszeres zenész letette a névjegyét a hazai - és a nemzetközi zenei életben egyaránt. Lélekzet / Soulaspiration című duó lemezük egy lenyűgözően igényes hangszeres kalandozás, léleksimogató szerzemények füzére, amelyek azonnal magával ragadják a hallgatót.



Éppen ezért találjuk tökéletesnek a címválasztást is, hiszen a Lélekzet album dalait hallgatva a szerzők lelkének szólamait véljük felfedezni. A megjegyezhető karakterisztikus zongorajátékról gyorsan felismerjük, hogy bizony az a Nagy János "Yancha" foglal helyet a hangszer mögött, aki számos, meghatározó albumon dolgozott már, többek között olyan világhírű előadókkal, mint Mike Stern vagy épp Dominique Di Piazza. Jelen esetben azonban kifinomult játékával alkotnak egységet Pozsár Eszterrel karöltve. Érdekesség, hogy a fuvola mellett, piccolo és szopránszaxofon játékot is felfedezhetünk a lemezen, mellyel ízlésesen kiegészül ez a meditatív zenei élmény.

Cikkünk alatt egy kattintás után máris élvezhetik az Alkony / Twilight című szerzeményt: [2022.12.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2022.12.20.]

gazda szolgáltatás [2022.12.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu