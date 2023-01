Telegram: Rossz hírek után... Megjelent a Jó hírek című új nagylemez! Az 1989-ben kiadott Rossz hírek album után megjelent a - nyolcvanas évek végén indult és csak rövid ideig aktív legendás AOR banda - Telegram új nagylemeze, Jó hírek címmel! A tavaly újra életre kelt zenekar 10 számos korongjára került dalcsokor zeneileg nyílegyenes folytatása a bő három évtizeddel ezelőtti anyagnak - a játék neve ugyanis továbbra is dallamos hard rock. Vedres Joe (gitár) összefoglalója a lemezről:

"Gyakorlatilag a stílus ugyanaz. Mindig is a dallamos rockzenét szerettem, csak ugye közben eltelt harminc év, mára kicsit jobb a megszólalás, jobb a hangszerelés, kicsit talán másabb dalokat írok, legalábbis ezt mondják kívülről. Az ilyen fajta rockzene egyáltalán nem divat itthon. Mi mindenképpen komolyan csináljuk, mindamellett, hogy elsősorban magunkat szórakoztatjuk, mert nagyon jó játszani ezeket a dalokat. A régi lemezen Angyal Tivadar írta a szövegek nagy részét, most pedig mindet én írtam... Engem a mai napig ugyanaz érdekel, a kapcsolatok, a szerelem, a fájdalom, csak most már máshogy fogalmazom meg. Egyetlen más szöveg van rajta, a 'Csonka ország', ami valamiért kijött belőlem." A megjelenéshez időzítve egy videoklippel is jelentkezett a csapat, a Kiáltsd! című dalhoz készítettek egy kisfilmet, ami a Backlight Studio munkája. A Telegram aktuális felállása:

Mr. Basary (ének - HIT Rock / Kormorán / Mr. Basary Group / Örökség / Bill és a Box Company)

Vedres Joe (gitár - Beatrice, Bikini, HIT Rock)

Naszvagyi Tamás (basszusgitár, vokál)

Gábor Péter (billentyűs hangszerek)

Hegyessy Csaba (dob)



Telegram - Jó hírek (H-Music Hungary 2022) Dallista:

01. Csak a múlt

02. Te meg Én

03. Kiáltsd!

04. Repüljünk át

05. Ez az érzés jó

06. Csonka ország

07. Új csodák

08. Tárd ki

09. Vágyakozás

10. Ne menj tovább

A felvételek a Joe’s Garage Studio-ban, az NTM Pro Studio-ban, és a Backlight Studio-ban készültek 2022-ben.

[2023.01.02.] Megosztom: