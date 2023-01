Plusz előadást hirdet az Ezeregy éjszaka musicalből a Szegedi Szabadtéri Játékok Öt helyett hat alkalommal láthatja majd a közönség az Ezeregy éjszakát a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az élénk érdeklődésre való tekintettel a korábban meghirdetett augusztus 11., 12., 18.,19.,20. esti előadások mellett a Fesztivál augusztus 13-án is műsorra tűzi Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István új world musicaljét a Dóm téren. Kiemelt érdeklődés övezi a Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadának nagyszabású ősbemutatóját, az Ezeregy éjszakát. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicalje augusztus 11-én debütál Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán.

A musical a világhírű, csaknem kétezer éves történetfolyam legizgalmasabb arab, perzsa, indiai és kínai elemeiből építkezik. Kerettörténetében Sahriár király szerelmi bánattól szenved, míg elé nem vezetik a rabnő Seherezádét, aki - hogy életét mentse - példázatos történetbe kezd. Ebben megelevenednek a mesés kelet legendás figurái, Harún, a naiv királyfi, Jázmin, a meseszép hercegnő, Ali, az agyafúrt tolvaj, a gonosz Dzsáfár és természetesen a nagydumás Dzsinn. A drámai és tréfás pillanatokban gazdag szerelmi történet folyamán világzenei elemeket is alkalmazó, fülbemászó dallamok biztosítják a feledhetetlen színházi élményt felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A Szegedi Szabadtéri Játékok november 22-én hirdette meg 2023-as évadát. Az Ezeregy éjszaka a Dóm téri programok nagyszabású zárásaként kerül színpadra. A vadonatúj world musicalt eredetileg öt alkalommal láthatták volna a Fesztivál nézői: augusztus 11-én, 12-én, 18-án, 19-én és 20-án. Az óriási érdeklődésre való tekintettel a Szabadtéri egy további alkalommal műsorra tűzi a produkciót. A korábban már meghirdetett időpontok mellett így akár augusztus 13-án is megtekinthetik a színházkedvelők a fordulatos előadást, és további 4000 néző élheti át a humorban és örökérvényű tanulságokban is bővelkedő történetet a Dóm téri nagyszínpadon. Már kaphatók a jegyek az újonnan beiktatott előadásnapra.

Jegyvásárlás

Személyes jegyvásárlásra a szegedi érdeklődőknek március 3-áig az ideiglenesen zárva tartó Fesztivál Jegyiroda helyett a Szegedi Nemzeti Színház jegypénztárában nyílik lehetősége.



