Színház-és táncművészeti remekek a 200 éves Miskolci Nemzeti Színházban Egy páratlan rendező, egy világhírű táncegyüttes, és két klasszikus parádésan újrafogalmazva. Áprilisban és májusban Miskolc igazi művészeti központtá válik, ugyanis a Svájcból, Izraelből és Romániából érkező társulatok az idén 200 éves Miskolci Nemzeti Színházba hozzák fergeteges produkcióikat, melyeket mindenkinek látni kell. Marthaler mesterműve Miskolcon A világhírű Christoph Marthaler előadása kihagyhatatlan minden színházrajongó számára. Előadásai világszerte fesztiválok meghívott darabjai, ezért különleges megtiszteltetés, hogy az ünnepi évadban Miskolcon látható. A tipikus marthaleri groteszkkel és helyzetkomikummal tálalva tökéletesen működik az előadás, a színművészek játéka grandiózus. Senki sem számított pandémiára, amikor Christoph Marthaler egy gyógyszertár díszletei közé tervezte új bemutatóját és megkezdte a próbákat. A steril, semleges patikai környezet volt az a közeg, amely felől Marthaler értelmezte a művészi rokonlélek, Dieter Roth írásait. E másik nagyszerű svájci művész rajta hagyta kézjegyét a XX. század művészetén sablon festményeivel, illetve a piszok és a tökéletlenség iránti hódolatával. Az utánozhatatlan művészek alkotása most Miskolcon látható a Színházi Olimpia keretén belül. Dieter Roth szövege alapján: A sírás (A sejtés)

Időpont: 2023. április 21., 22. 19:00 Nagyszínház Vendégségben a világhírű Vertigo A Vertigo Dance Company határozottan jelen van a kortárs táncéletben Izraelben és szerte a világon. Egyike Izrael négy vezető táncegyüttesének, és folyamatosan meghívást kap a legrangosabb nemzetközi fesztiválokra, a világ legismertebb színházaiba. A Vertigo Dance Company az izraeli művészet világméretű nagykövetévé vált. A Vertigo Dance Company Pardes című táncelőadását lesz szerencséje látni annak, aki áprilisban Miskolcra látogat. A héber pardes szó (gyümölcsöskert) az ősi perzsa nyelvből származik, és fáskertet jelent. A szó más nyelvekbe is bekerült – „Paradicsom.” – Pardes otthon született. Ez egy olyan műalkotás, amelyben a test összekapcsolódik a belső spirituális rétegeivel - minden egyes ember/táncos belsejével, miközben egy közös kárpitba szövődik – áll az éteri hangulatú előadás ajánlójában. Vertigo Dance Company: Pardes

Időpont: 2023. április 29. 20:00 Nagyszínház A mai néző Macbett-je Egy mesteri előadás, amely ékes jelét adja, mekkora élvezet Silviu Purcărete számára a színpadon dolgozni. Bámulatos, mekkora beleéléssel és szenvedéllyel épít fel minden egyes szerepet. Egy totális előadás, amelyben már csak a díszlet (Helmut Stürmer munkája) és a jelmezek (Lia Manțoc munkája) látványa kényeztetés a szemnek. Eugène Ionesco Macbettje nem egyszerűen a shakespeare-i remekmű parodisztikus kifordítása, hanem az abszurdba hajló, brutalizált társadalom átvilágítása és leleplezése. Kérlelhetetlen humorral mutatja be azt a közéletet, amelyet egyedül a folyamatosan szított ellenségeskedés mozgat és hajszol bele a káoszba. A ionescói Macbett ugyanakkor az összeesküvés abszurdja is. Meglepő elevenséggel szólítja meg a mai nézőt. A Miskolci Nemzeti Színház közönsége biztosan nem akarja kihagyni ezt az előadást a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában. Eugène Ionesco: Macbett

Időpont: 2023. május 3. 19:00 Nagyszínház Orwell ominózus kisregénye megelevenedik Az Európa-szerte híres Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata zenei-koreográfiai teljesítményével olyan előadást hozott létre, Puskás Zoltán rendezésében, amely bármelyik Broadway színpadon megállná a helyét. Erős Ervin és Klemm Dávid nagyon tud színpadi zenét írni. Kiegészítik, alátámasztják Lénárd Róbert igazán színpadra termett szövegeit, karaktereket rajzolnak. Hangosan, dübörögve, míg néha majdhogynem melankolikusan. George Orwell 1945-ben kiadott szatirikus kisregénye, az Állatfarm tulajdonképpen a sztálini Szovjetunió allegóriája és kritikája, tágabb értelemben viszont azt a gondolatot járja körül, hogy egy eredetileg szép és nemes elképzelés hogyan válik totális diktatúrává. Tudhatjuk előre, hogy milyen előzmények vezetnek egy ilyen rendszer kiépítéséhez? Vajon észrevehetjük ezeket a forradalmat megelőző titkos szervezkedésekben, a gyűlésekben, a titokban énekelt indulókban vagy egyes szereplők jellemvonásaiban? A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadása erre keresi a választ. George Orwell nyomán Erős Ervin – Klemm Dávid – Lénárd Róbert: Állatfarm

Jegyértékesítés hamarosan! Figyeljék a Miskolci Nemzeti Színház honlapját (mnsz.hu), illetve Facebook-oldalát! Az előadások a 10. Színházi Olimpia keretében valósulnak meg.

Az előadásokról és a további programokról részleteket a 10. Színházi Olimpia hivatalos honlapján találnak: https://szinhaz.org/

