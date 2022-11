Együtt a 200 éves színházért Miskolc polgárai összefogtak, hogy megmentsék a jövőre kétszáz éves Miskolci Nemzeti Színházat a bezárástól, amely az elszabadult távhő- és energiaárak miatt fenyegeti az ország első kőszínházát. Ahhoz, hogy a következő évben is működhessenek, nem csak a miskolci polgárok, a vállalkozások támogatására is szükség van. Éppen ezért Veres Pál, Miskolc polgármestere és Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója közös levélben kérte Miskolc, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó gazdasági szereplőit, hogy támogassák, segítsék a teátrum jövő évi működését. Az októberben indult adománygyűjtés során idáig csaknem tízmillió forint gyűlt össze a miskolci színház javára. A színházszerető nézők – ahogyan a miskolci polgárok kétszáz éve – összefogtak, hogy a városban megmaradjon a remény. Hiszen „a színház egy városban a reményt jelenti. A színház megszűnésével a városban a remény szűnik meg. Az nem lehet, hogy a 200. évfordulóját bezárva kezdje az ország első kőszínháza. Ha az első bezár, annak súlya lesz az egész magyar kultúrára nézve. Az elsőnek nyitva kell maradnia.” – írta közleményében a színház az adománygyűjtés kezdetekor. Nemrég az MRCC – Miskolci Road Cycling Club közösségi kerékpározást hirdetett, mely során több mint félmillió forintot gyűjtöttek, amit teljes egészében a miskolci színháznak ajánlanak fel, hogy fedezni tudják a megemelkedett rezsiköltségeket. – Példaértékű összefogásnak lehetünk szemtanúi, amire nem csak Miskolcon, hanem az egész országban büszkék lehetünk. Ha nem vigyázunk a kultúrára, bajban leszünk, éppen ezért biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a támogatókhoz, ne hagyják, hogy a válság hullámai átcsapjanak színházunk óratornya felett! – hangoztatta Veres Pál. Béres Attila hangsúlyozta: amennyi pénz összegyűlik, annyiból fognak gazdálkodni. – Bármennyi is gyűlik össze, nekünk abból kell megoldani, hogy januárban és februárban is játszani tudjunk. És meg fogjuk oldani. A nézőkért. A miskolciakért. Ebben a városban nagyon sok mindenre lehet büszkének lenni. De amire a legbüszkébbek ennek a városnak a polgárai, az az, hogy kétszáz évvel ezelőtt itt nyitott meg az akkori Magyarország első kőszínháza, abból a pénzből, melyet a város lakói adtak össze, forintot forint mellé rakva. Ezért nem hagyhatjuk, hogy ez a színház bezárjon. Büszkévé kell tennünk az elődeinket – fejezte ki gondolatait Béres Attila. Hozzátette, a színház már kapott egy nagyon nagylelkű felajánlást a Bosch-tól; amint az egyeztetések részleteit véglegesítik, tájékoztatni fognak az összegről is.



