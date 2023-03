Mészáros Máté kettős szerepben lép színre az Ezeregy éjszakában Mészáros Máté Jászai Mari-díjas színművész is közreműködik az Ezeregy éjszaka című world musicalben a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A művész kettős szerepben lép színpadra Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István ősbemutatójában, amely augusztusban hat alkalommal lesz látható a Dóm téren. Újabb kiváló színművész csatlakozik a Szegedi Szabadtéri Játékokon augusztus 11-én debütáló Ezeregy éjszaka szereplőgárdájához. Mészáros Máté az előző évadban lépett először Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadára, John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse Chicago című musicaljében. A napfény városa mély benyomást tett a művészre: „Nem is gondoltam volna, vagy talán csak nem voltam eleget Szegeden, hogy tudjam, hogy mennyire jó város. Nagyon jól éreztem magam. A legfontosabb nyilvánvalóan a csapat volt, remek hangulatú munka volt a Chicago. És persze a szegedi nyár – nagyon hangulatos helyekre ülhettünk be esténként, csodálatos a Tisza-part, a halászlé, és még a kutyámat is mindenhol szívesen fogadták. Sajnáltam, hogy el kellett jönnöm, tovább is tudtam volna maradni." Ezúttal hosszabb időt tölthet Szegeden a Jászai Mari-díjas színész, aki a hírnévért törtető bűnözők és nagystílű ügyvédek világában sokszor elveszettnek tűnő „Mr. Celofán”, azaz Amos Hart szerepében idén is visszatér a Dóm térre. A láthatatlanságról énekelt fergeteges szólóját ezúttal három alkalommal, július 28-án, 29-én és 30-án láthatják a rendhagyó dzsessz-musical nézői.

A Chicago előadásai után pedig Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István ősbemutatójában, az Ezeregy éjszakában működik közre a színművész. Az új hazai world musicalben ráadásul kettős szerepben: eunuchként és dzsinnként is megcsillogtatja majd tehetségét. „A történet „jelenében" udvari eunuchot játszom, és amikor Seherezádé mesél, akkor egy dzsinn vagyok az Ezeregyéjszaka történetében. Izgalmasan hangzik, és amit a zenei anyagból eddig hallottam, az is tetszett. Eunuchként pedig reménykedem benne, hogy sok szép táncoslányt őrizhetek majd a színpadon." – árulta el Mészáros Máté.



A kétszintes történet mindkét rétegében megmutatkozhat majd kiváló komikusi érzéke, játékának ösztönös humora. A színművész szerint egy-egy hasonló karaktert nem konkrét színészi eszközök megléte, hanem az előadó saját megnyerősége képes igazán a nézők szívébe lopni. Ráadásul a dzsinn alakja sokak szemében egyet jelent magával a keleti mesevilággal, így szerepe komoly jelentőséggel bír az előadás egészére nézve. Mészáros Máté azonban örül a figura megfoghatatlan, mesei jellege adta szabadságnak: „Ahogyan sokakban, bennem is a rajzfilmekben látott nagy, kék figura él. De szerintem ez egy olyan szerep, amit bárki eljátszhat. Lehet sovány, lehet alacsony, lehet magas vagy nagydarab. Nem kapcsolódik hozzá külső kritérium. Például, ha az embernek sportolót kell játszania, akkor hasonlítani kell ahhoz, ahogyan ők kinéznek. A dzsinn nem ilyen. Ebben az értelemben nem is kell magamra húzni, magamban külön megkeresni, hanem olyan lesz, amilyen én vagyok. Nem élő figura, senki sem fogja számonkérni, hogy valószerűen nem is így viselkedne, gondolkodna, akit évszázadokra palackba zárnak. Igazából bármilyen lehet - színészként ez szerencsés dolog." A musical keretjátéka és varázslatos cselekménye így egyaránt hálás szerepeket tartogat a színművésznek, aki ezúttal több zenés jelenetben is szórakoztatja majd a közönséget – noha a keleti hangzásvilág előadóként újdonságot jelent majd számára.

Mészáros Máté és neves művésztársai alakítását összesen hat alkalommal, augusztus 11-én, 12-én, 13-án, 18-án, 19-én és 20-án tekinthetik meg a Szegedi Szabadtéri Játékok látogatói.



