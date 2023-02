Márkus Luca és Tasnádi Bence az Ezeregy éjszaka ifjú hősei a Szabadtéri Játékokon

Kiváló színművészekkel bővül az Ezeregy éjszaka szereplőinek névsora. A Szegedi Szabadtéri Játékokon debütáló world musicalben Márkus Luca és Tasnádi Bence alakítják majd Seherezádé meséjének fiatal hőseit.

Újabb nevekkel bővül Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicaljének szereplőgárdája. A Szegedi Szabadtéri Játékok augusztusi ősbemutatója, az Ezeregy éjszaka a világhírű, többezer éves gyökerekkel bíró mesegyűjteményt dolgozza fel napjaink színházlátogatói számára. A musical kerettörténetének főszerepeit, Seherezádét és Sahriár királyt Trokán Nóra és Bányai Kelemen Barna alakítják. Seherezádé meséjének középpontjában Harún és Ali kalandjai állnak; az ifjú főhősök szerepében pedig Tasnádi Bence és Márkus Luca csatlakozik az előadás alkotócsapatához.

Márkus Luca a Vígszínház művésze, ahol tragikus és vígjátéki hősnők szerepeiben, prózai és zenés produkciókban is sikerrel mutatkozott be. Társulata decemberben az adott év a legkiemelkedőbb művészi teljesítményét nyújtó színművésznek járó Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel tüntette ki. A musicalrajongók az idei évadban A padlás Sünijeként láthatják.

„Valami ismeretlen, de nagyon vágyott dolog ez a részemről” – vallotta a Szabadtérin való főszereplésről. A színésznő egyetemistaként már állhatott a Dóm tér deszkáin, amikor Hegedűs D. Géza Rómeó és Júliájában, a zenei aláfestő-összekötő motívumokban énekelt. „A hely nagyságát, ezt az elképesztő méretet és a rengeteg néző jelenlétét így már megtapasztaltam, de azt nem tudom még, hogy milyen, amikor az embernek egy igazán nagy feladatot kell véghez vinnie.”

Az Ezeregy éjszaka furfangos tolvajának szerepe izgalmas lehetőség a művész számára. Seherezádé történetének hőseként ő a cselekmények egyik legtevékenyebb résztvevője, humoros és szívhez szóló jeleneteinek sora komoly zenés-táncos előadói készségeket és érzékeny szerepformálási képességet igényel.

Társa a fordulatos kalandokban Tasnádi Bence lesz. A Katona József Színház tagja klasszikus és kortárs előadások főbb szerepei mellett az Ed Is On együttes alapító frontembereként és basszusgitárosaként a zenei életben is otthonosan mozog, ám az előadás keleti hatásokkal bíró zeneisége újdonságot jelent majd számára. „A hangzás sajátosságainak kifigyelésében Monori András zeneszerző és a füleim lesznek segítségemre. A zene legfőbb ereje a lelkünkre gyakorolt hatásában rejlik, ha a dalok engem lángra lobbantanak, a tűzből jut a nézőknek is” – nyilatkozta a Junior Prima-díjas színművész, aki Harún ar-Rasid szerepében csatlakozik az Ezeregy éjszaka szereplőgárdájához. A legendabeli uralkodó a musicalben jóravaló, de naiv fiatalként jelenik meg, akinek hosszú utat kell bejárnia a történet folyamán.

Az álruhás kalifa és a kis tolvaj találkozása folytán varázslat, cselszövés, szerelem, meglepő fordulatok egész sora szórakoztatja majd a közönséget, közös kalandjaik minden néző számára értékes élményekkel szolgálnak. „Az idősebb nézők is voltak fiatalok, ahogy a fiatalabbak is lesznek még idősek, szóval egy szép emberi történet, igényes zenei környezetben, minden korosztálynak tanulságos lehet” – véli Tasnádi Bence. Márkus Luca pedig úgy fogalmazott, „Az örökérvényű kérdések vagy útkeresések, a nagy mesei fordulatok, tanulságok egy gyermek számára mindenképpen meghatározóak, pláne, ha először találkozik ezekkel a témákkal egy mesén keresztül. Felnőttként pedig az ember már sokat meg is tapasztalt a gyermekként még távolinak tűnő problémákból, akadályokból, és ezekkel a tapasztalatokkal különösen izgalmas visszanyúlni a mesék világához.”

Az pedig, hogy kettejük sorsa pontosan miként is fonódik össze, kiderül augusztus 11-én, az Ezeregy éjszaka ősbemutatóján a Dóm téren. A produkció hat alkalmára jegyek még kaphatók az ismert jegyirodákban és a Szegedi Szabadtéri Játékok webfelületén.



