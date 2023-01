Bányai Kelemen Barna királyként érkezik a Szegedi Szabadtéri Játékokra Sahriár király szerepében Bányai Kelemen Barna lép a Dóm tér színpadára az Ezeregy éjszaka című world musicalben. A Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb ősbemutatója augusztus 11-től hat estén át lesz látható hazánk legnagyobb szabadtéri színházában. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2023-as évadának legnagyobb újdonsága nem kisebb célkitűzéssel kerül műsorra, mint egy, mindent korosztályt megszólító, különleges hangzásvilágú zenés produkció keretében színpadra vinni a világhírű Ezeregyéjszaka legizgalmasabb meséit. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István orientális zenei elemekkel átszőtt world musicalben dolgozzák fel a perzsa, indiai, kínai mondaelemeket is tartalmazó arab mesegyűjtemény néhány izgalmas mozzanatát. A több, mint kétezer éves gyökerekkel rendelkező történetfolyam többszáz évnyi legenda-, tanmese-, novella-, anekdota-hagyományt ölel fel; maga a kötet is fordítók, kutatók és irodalmárok számos generációjának munkája nyomán állt össze. A monumentális anyagot kerettörténet foglalja össze egységes egésszé – Seherezádé a változatos történetek elbeszélője. A Szegedi Szabadtéri Játékok előadásában Trokán Nóra alakítja majd az emblematikus nőalakot, partnere pedig Sahriár király szerepében Bányai Kelemen Barna lesz. A marosvásárhelyi születésű színművész összetett feladat előtt áll. Az általa megformált karakter tulajdonképpen a musical eseményeinek elindítója, és korántsem feddhetetlen figura, hiszen szerelmi csalódását követően minden este új feleséget vesz maga mellé, akikre hajnalban halál vár – mindaddig, míg Seherezádé mesélni nem kezd, hogy életét mentse és meglágyítsa a szerelmi bánattól szenvedő uralkodó szívét. A Katona József Színház társulatának tagjához közel állnak a komplex jellemábrázolást megkövetelő szerepek.

„Az a típusú színész vagyok, aki szeret elemezgetni, a karakterek belsejébe bújni, kipróbálni dolgokat. Ez a fajta megközelítés nem áll messze tőlem, úgy gondolom, ezt a szerepet is valahogy így fogom megközelíteni: hogy a mélyére hatolok és megvizsgálom a figura „miértjeit”, hogy miért cselekszi, amit cselekszik. És persze mindig kihívás királyokat-hercegeket játszani úgy, hogy elkerüljük a kliséket” – nyilatkozta Bányai Kelemen Barna, hozzátéve, szerinte mitől válhat mégis szerethetővé a zord Sahriár a nézők számára. „Azt hiszem, attól, ha tényleg látják, hogy tipródik, gondolkodik, nehezen dönt. Ha az embert látják benne, és nem valami elképzelt, felsőbbrendű uralkodót.” A hazánkban és Romániában egyaránt számos színházi szakmai fesztivál díjaival kitüntetett színművész, akit legtöbben talán Dr. Csernus Imre megszemélyesítőjeként ismerhetnek a Toxikoma című filmdrámából, azt is elárulta, fiatal korában mély benyomást tett rá az Ezeregyéjszaka világa, Még kamaszként is előszeretettel forgatta ezeket a történeteket.

„A misztikus létezés, a csodák világa az, ami nagyon szép és izgalmas volt benne számomra. A hercegek, hercegnők, távoli birodalmak, egy olyan világ, amely csupa zölddel, liánnal átszőtt és átható tömjén illata van – ilyen benyomásokra emlékszem ezekből a mesékből.” A Szabadtéri Játékok nagyszabású zárásaként debütáló Ezeregy éjszaka musicalben Bányai Kelemen Barna ezúttal maga is részt vehet a különleges, egzotikus atmoszféra és a feledhetetlen élmények megteremtésében. A művész 2018-ban, a Hegedűs a háztetőn előadásában már bemutatkozott hazánk legnagyobb nyári színházi fesztiválján. Idén, Sahriár király szerepében, augusztus 11-én, 12-én, 13-án, 18-án, 19-én és 20-án lép a Dóm tér színpadára. Jegyvásárlás



Fotó: Szegedi Szabadtéri - Süveg Áron [2023.01.29.]