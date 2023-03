Vagány csajok a színpadon - Dáma Lárma a Barba Negrában Hatodszor gyűlnek össze Magyarország legvagányabb zenész csajai, hogy egy este alatt külön erre az eseményre verbuválódott alkalmi formációkkal eljátsszák kedvenc dalaikat. Idén mindez a „tánc” jegyében történik, méghozzá új helyszínen, a Barba Negra Blue Stage-én, március 31-én. Vehettünk már részt időutazásban, felelevenítve a zenetörténelem legizgalmasabb korszakait, vagy élvezhettük felváltva a hazai és nemzetközi élvonal legmenőbb slágereit, idén pedig egy hatalmas táncos bulit terveznek a csajok, és annyit már előre elárultak, hogy ez nem csak a dalok tematikájában lesz észlelhető, hanem külön produkciókkal, táncosokkal is készülnek.



„Ebben az évben az eddigiektől kevesebben leszünk valamivel. Általában 40 fölött volt a fellépő csajok száma, a legtöbb 53 volt, most „csak”' 30 körül lesz a zenészek száma. Az előző évekhez képest változás a helyszín is: idén a Barba Negrában rendezzük meg a Lármát, ahova minden eddiginél több embert várunk.” – mesélte az esemény egyik szervezője, Sicu, aki azt is elárulta, hogy először egy sok vendéges Vasmacska-koncertet terveztek csak, abból nőtte ki magát a Dáma Lárma, ahol most is rengeteg tehetséges női zenészt láthatunk majd. Hogy pontosan kik is ők, arról a Facebookon olvashatunk többet. Az estet az idén 10. évébe lépett ír punk/rock stílusú Jolly Jackers nyitja, akik 14 országban turnéztak már Európa szerte. Idén megtalálták új énekesnőjüket, így 2-4 lett a nemek aránya a zenekarban. Energikus felvezetés whisky locsolással, csak időben kell érkezni! VI. Dáma Lárma – 2023.03.31.

Barba Negra Blue Stage

Budapest // XXI. kerület // Szállító utca 3.

Menetrend:

19.00 – Kapunyitás

20:00 – Jolly Jackers

21:00 után: DÁMA LÁRMA SHOW

Jegyek

Jegyárak:

19 és 20 óra között regisztrációs jeggyel ingyenes a belépés

2023 Ft / elővétel

2999 Ft / helyszínen, a koncert napjá

[2023.03.28.]

