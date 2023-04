Teljes a line-up: minifesztivál épült a Powerwolf buli köré Teljes a line-up! Június 4-én a Powerwolf nagyszabású szabadtéri koncertre készül a Barba Negrában, melyhez 6 banda csatlakozott, kétszínpados minifesztivállá avanzsálva a bulit. Jön a Dynazty, az Eclipse, a Visions Of Atlantis, a Classica, a Hydra és a Power. A Dynazty legutóbb a Kissin’ Dynamite-tal közös headliner turnéjával járt nálunk, ezúttal a Powerwolfnak melegíti majd be a deszkákat június 4-én a Barba Negrában. A modern elemekkel megspékelt melodikus rock/metal csapat nagyon gyorsan magyar közönség kedvenccé vált, így a gyors visszatérésük nem volt kérdés.

Egyenesen Stockholmból érkezik az dallamos hard rock banda, az Eclipse, melynek sorban a nyolcadik lemeze, a Wired 2021-ben jelent meg, s azóta is töretlenül turnézik. A srácok olyan csapatokkal játszanak együtt, mint a Def Leppard, a Mötley Crüe, vagy a Hollywood Vampires. A budapesti bulijuk egy tipikus “must have” darab.

Pirates címmel tavaly jelent meg a Visions Of Atlantis “kalózos” lemeze, visszahozva azzal a zenekar korábbi, metalosabb vonalát. Az osztrák, olasz és francia tagokból álló csapat szeptemberben az Alestorm vendégeként járt legutóbb nálunk, s nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy ismét felállnak a Barba Negra színpadára, ezúttal azonban már az új helyszínen.

Természetesen az itthoni csapatok sem maradnak el, kis hazánk színeiben jön a Világi Zoli dobos/énekes (Fáraó, Obstruction, ex-DemonLord) vezette heavy metal csapat, a POWER. Egy friss formáció, a korábban a Tales Of Eveningből ismert Pálosi Róbert dobos csapata, a HYDRA. És a tavalyi évben fennállásának 35 éves jubileumát köszöntő legendás CLASSICA is.