Június végén a metálé volt a főszerep a Barba Negra Trackben - képekben A német power metál különleges formációja, a Powerwolf és a finnek feltörekvő heavy metál csapata, a Beast in Black egyaránt zajos sikert aratott az egybegyűlt metál rajongók körében.

Mindkét zenekar nagyjából fél éven beül járt már nálunk, a Beast in Black tavaly novemberben, a Nigthtwih előzenekaraként, az Arénában mutatkozott be a szélesebb publikum előtt, míg a Powerwolf, a Barba Negrában a koncertezett, szintén novemberben.



A Hammer Concerts nagyszerű ötlete volt összehozni ezt a két bandát egy színpadra, komolyan nem tudom eldönteni, hogy melyik koncert volt ütősebb. Powerwolf képekben - klikk a fotóra

Legközelebb november 13-án látogat hazánkba a Beast in Black csapata. A Concerto Music szervezésében a Myrathtal érkeznek a Baba Negra színpadára.

