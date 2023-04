Ők játszanak a Totális Metál előtt

Kalapács 60+ Nagyfi 60 + Rudán 60 - 180 év néha több címmel közös tripla születésnapi nagykoncertet ad Kalapács József, Nagyfi László és Rudán Joe április 30-án a Barba Negrában! A Totális Metal néven futó - tavaly összeállt formáció - ezen az estén mind hangban, mind látványban méltó módon szeretné megidézni a klasszikus “gépi Gép” érát, ezért a mára legendássá vált korszakot jellemző, vérbeli heavy metal show-val készülnek az ünnepeltek és a szervezők - egy igazi tradicionális metal ünnep várható! A bulit az Abaházi.RT nyitja, majd a soproni Dalriada lép színpadra.

A Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár) alkotta Totális Metal formáció a Pokolgép metal himnuszait idézi fel ezen az április végi estén.

Nagyfi László a produkcióról:

“Én mindig szívesen emlékszem vissza erre - a most is megidézésre kerülő - korszakra, de egyben érdekes feladat is egy ilyen program eljátszása. Ami nagyon fontos, hogy most abszolút békében tudunk muzsikálni, mondhatom akár örömzenélésnek is ezeket a bulikat. Ez a formáció ugye tavaly, Józsi születésnapjára állt össze, és nem is akartunk mi ennek folytatást, de azóta mintha egy mesében lennénk… hívogatnak a szervezők, és a közönség is nagyon vevő erre a produkcióra, mi pedig szívesen megyünk tovább, mert nagyon jól érezzük magunkat együtt. Most a Barba Negrában egy sokkal monumentálisabb bulit képzeltünk el, mint amilyen a tavalyi Budapest Parkos rendezvény volt, épített színpaddal, kivetítővel, valamint brutális hang- és fénytechikával, illetve komoly pirotechnikával készülünk. Ami pedig a műsort illeti, néhány olyan klasszikus korszakbeli dalt is előveszünk majd most, amit akkor nem játszottunk, valamint a Rudán Joe érából is bekerült egy-két nóta a programba.”



A koncert különleges vendégeként az ex-Sing Sing énekes, Abaházi Csaba vezette Abaházi.RT lép színpadra, utánuk a nemzetközi színtéren is nagy sikereket arató soproni folk metalos Dalriada játszik.

Ficzek András, Dalriada (ének, gitár):

“A Pokolgépet, természetesen az Ossian-nal együtt, mindig is kiemelten kezeltem, mert ők Magyarországon, de szerintem a külföldi mezőnyben is egy magas szintet képviseltek. A Pokolgép dalok - például a ‘Tépett madár’, vagy a ‘Háború gyermeke’ - szövegei olyan színvonalasak voltak, hogy az elképesztő. Nekem a Rudán korszak is bejött, a vele készült első két lemeztől egyszerűen letettem a hajamat. Emlékszem egy olyanra, kb. 1991-92 környékéről, hogy volt itt Sopronban egy Akela buli, amin természetesen részt vettem, és egyszer csak elkezdték játszani a Pokolgéptől ‘A jel’ számot, erre lazán elősétált Kalapács Józsi, és beállt vendégként énekelni. A másik óriási élményem meg az volt még zsenge ifista koromban, hogy elmentem az első Rudános Pokolgép turnéra, ahol Joe konkrétan valami rohadt koporsóból mászott elő! Mármint a koncert kezdetén… Néztük, hogy hol az énekes, nem látszott sehol a kolléga, aztán megszólalt a koporsóból, hogy ‘Mélyen a vaksötétben, holtan, de mégis ébren…’, a magas hangokra pedig már megérkezett teljes nagyságban az ember. Persze, azóta már megköszöntem személyesen is Józsinak, és Joe-nak is azt, hogy x évet a hangjukkal tölthettem. Most, mikor kiderült, hogy játszhatunk ezen a bulin, szinte kiugrottam a bőrömből örömömben. Nagy erőkkel várjuk az estét, igaz még nem raktam össze a teljes programot, de úgy gondolom, hogy mi is a korábbi dalainkat vesszük el.”

Abaházi Csaba:

“Pokolgépen nőttem fel, tiniként óriási nagy rajongója voltam a zenekarnak. Szekszárdon laktam, és a város környéki bulikra is elutaztam a ‘Gép kedvéért… Bátaszék, Baja, Paks, stb. Ahová ők jöttek, én mentem. Teljesen mindegy, hogy busszal, vonattal, stoppal… Volt, hogy Bajáról - ami 32 km-re van Szekszárdtól - éjszaka hazagyalogoltam, mert már nem jött busz, és nem volt forgalom sem. De Pécsig is elmentem Pokolgép koncertekre, mindezt 15-16 évesen. Addigra én már zenélgettem is, és egyszer, amikor ismét Szekszárdra jött a zenekar, valamilyen szórólapról megszereztük az akkori szervezőjük, Józsa Béla telefonszámát, akit egy fülkéből fel is hívtam, elmondtam, hogy ki vagyok, van egy bandánk, felléphetünk-e a Pokolgép előtt? Neki majdhogynem mindegy volt, azt mondta, hogy beszéljük meg a művházzal. Bementem, elmeséltem, hogy beszéltem a zenekar szervezőjével, és ő megengedte, hogy játszhatunk előttük… így lettünk mi a Pokolgép előzenekara. (nevet) Az volt a nevünk, hogy a Pokol Angyalai. A buli másnapján bejöttek értem a suliba a rendőrök, és bevittek, mondván, hogy mindenféle fegyvernek látszó tárgyat - nuncsakut, késeket, láncokat - foglaltak le az én (!) közönségemtől. Nyilván a Pokolgépet nem tudták elővenni, én meg kéznél voltam… 16 évesen ott ültem a rendőrségi fogdán, ahol azt is közölték velem, hogy Pokol Angyalai néven nem koncertezhet Tolna megyében zenekar. Szóval az első betiltásom hozzájuk kötődik. (nevet) És milyen érdekes, hogy most ezen a bulin ők nem Pokolgép néven ‘Gép dalokat játszanak, én meg nem Sing Sing néven Sing Sing számokkal állok színpadra. De, hogy ne érezze azt a közönség, hogy csak a múlt sikereiből táplálkozom, három új - az elmúlt években született - Abaházi.RT dalt is eltolunk majd.”

Az esemény tiszteletére az első négy Pokolgép és Omen stúdiólemez, valamint a zenekarok első koncertalbumai újra kiadásra kerülnek, limitált digipak verzióban.



Jegyek



H-Music Hungary

[2023.04.11.]