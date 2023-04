A Beartooth és a While She Sleeps együtt veszi be a Barba Negrát

Hatalmas szabadtéri mosh- és circle pitekre kéretik számítani nyugat felől, idén augusztusban együtt tér vissza Budapestre a Beartooth és a While She Sleeps augusztus 15-én, hogy az amúgy is forró nyári melegre rátegyenek még egy lapáttal a Barba Negrában.



Augusztus idusa a brit metalcore és az amerikai hardcore punk kedvelőinek nagy nap lesz, hiszen együtt teszi tiszteletét a Barba Negrában a While She Sleeps és a Beartooth. Előbbi már többízben járt nálunk, legutóbb épp a Budapest Parkban, úgyhogy itt az ideje ismét egy szabadtéri „ereszd el a hajamnak”. A While She Sleeps a 2009-es énekesváltásuk óta változatlan felállásban, stabil tagja a metalcore színtérnek. 2021-ben megjelent ötödik stúdióalbumukat a Sleep Societyt tavaly egy delux kiadással is megfejelték, melyen a zenekar Deryck Whibleyvel a Sum41-ból, Rou Reynolds-dzal az Enter Shikariból és Simon Neillel a Biffy Clyroból is duettezik, ezzel is bizonyítva, hogy a műfajra nemcsak underground rétegzeneként kell gondolni, hiszen az a népszerűbb berkekben is megállja a helyét. De még hogy!





Mainstream együttműködésekből a Beartoothnál sincs hiány, a srácok nemrég a Papa Roach-csal készítettek egy közös dalt, mely a ’Cut The Line’ címet viseli, és január óta 2,5 milliószor pörgették le csak a Spotify hallgatói. Az ohiói ötösfogat zenéjében ugyanúgy felfedezhető a screamo, a punk, a pop-punk és a metalcore, remekül egyensúlyoznak a kemény zúzás és a fülbemászó dallamok közti vékony kötélen. A metálosok ne essenek kétségbe, a csordavokálos elérzékenyülések mellett lesz headbangre és moshpitre is alkalom bőven. A legutolsó, 2022-ben kiadott Beartooth album a korábban megjelent Below bővített kiadása, melyen a dalok koncerten előadott változatait is megtalálhatjuk, s így az első bálozók is valós képet kaphatnak arról, mire is számíthatnak majd az augusztus 15-i eseményen.

Jegyek

[2023.04.05.]