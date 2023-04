Az ártatlanság vélelme (Prima Facie) ősbemutató a Centrál Színházban A nemi erőszak ügyekben sikeres ügyvédnő maga is áldozattá válik. Vajon ahhoz elég lesz-e a tehetsége, hogy megvédje magát a férfiak alkotta jogrend keretei között? A tavalyi év legsikeresebb West End produkcióját tűzi műsorra hamarosan a budapesti Centrál Színház. 2023. április 29-én, szombaton 19.30-kor lesz a WhatsOnStage Awards legjobb darabja, Suzie Miller Az ártatlanság vélelme (Prima Facie) című drámájának hazai ősbemutatója. A jog abszolút- és mindnyájunk saját igazának viszonyát körüljáró darab a színház első saját produkciójú monodrámája, melynek bemutatkozó rendezője Puskás Samu, főhőse Martinovics Dorina. Jodie Comer (Killing Eve) színpadi debütálása volt tavaly a példátlan érdeklődés övezte Prima Facie, egy vadonatúj monodráma Suzie Miller, díjnyertes ausztrál írónő, volt jogász tollából. 2022 legelismertebb londoni produkciójának itthoni ősbemutatóján Tessát a Centrál Színház társulatának oszlopos tagja, Martinovics Dorina alakítja. Az ártatlanság vélelme (Prima Facie) a nemek alá- és fölérendeltségének örökérvényű kérdésére keres választ. A Harold Pinter Színházban két hónapig futó, a szezonban egyedülálló sikert arató darab idén három kategóriában nyert WhatsOnStage Awards jelölését: Legjobb darab, legjobb előadó (Jodie Comer) és legjobb grafikai tervezés. Az előadás főszereplője, Martinovics Dorina elmondta: „Eddigi pályám során egy dologban voltam biztos, hogy soha életemben nem csinálok majd monodrámát. Ellene megy mindennek, ami engem a színészetben érdekel, vagy motivál. Hogy most mégis erre készülök, abban az anyag teljesen egyedülálló közérdekűsége, az ezt London után már a Broadwayn játszó Jodie Comer személye és a Centrál csapata hatalmas szerepet játszanak. Rettegek és nagyon várom!” “Tíz évente egyszer gazdagszik a drámairodalom olyan elemi erejű darabbal, mint a Prima Facie. A férfiak alkotta jogrendről nőként mesélő monodráma ez, hőse a bántalmazókat sikeresen védő ügyvéd, aki egyszer csak bántalmazottként a tanúk padján találja magát. Rendezői bemutatkozásnak igazi mélyvíz, megtisztelő, hogy olyan kiváló színésznő munkáját segíthetem, mint Martinovics Dorina.” – nyilatkozta Puskás Samu rendező, aki szerint a világot sebes iramban bejáró darab várható popularitása az Egy becsületbeli ügy című filmével rokonítható. Puskás Samu szülei, Puskás Tamás és Básti Juli révén tanult a színház nyelvén, a londoni Middlesex egyetem ipari formatervező szakának elvégzése után 2020-ban a New York Film Academy Los Angeles-i campusán szerzett színész diplomát. Az ártatlanság vélelme (Prima Facie) az első rendezése.



Jegyvásárlás



Centrál Színház

Fotó: Rohonczi Anita és Kevin Lynch



[2023.04.25.] Megosztom: