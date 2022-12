Kísértettörténet a Centrál Színházban December 30-án este 20:22 perckor debütál hazánkban az angol Danny Robins misztikus thrillere a budapesti Centrál Színházban, Puskás Tamás rendezésében. Az idei WhatsOnStage Awards -on a legjobb darab díját elnyerő 2:22 (egy kísértettörténet) csodálatos mese, döbbenetes csattanóval. Az előadás adrenalinnal teli estét ígér a nézőknek, ahol titkokra derül fény és szellemekkel lehet (vagy nem lehet) találkozni. Az előadás miközben jelenünk gondjairól beszél, elsősorban a szeretet nélkülözhetetlenségére hívja fel a figyelmet. Martinovics Dorina, Ágoston Katalin, Lengyel Tamás és Mészáros András alakításában egy asztrofizikus, egy pszichiáter, egy tanárnő és egy hidegburkoló különös estéjének lehetnek tanúi a nézők. Jenny biztos benne, hogy új házukban minden éjjel 2 óra 22 perckor kísértet jár, de asztrofizikus férje, Sam hallani sem akar erről. Így csúnya veszekedésbe torkollik a szülés utáni első vendégség, ahol a férfi pszichológus barátnője Lauren és új párja Ben a meghívottak. Vajon tényleg léteznek szellemek? Hiedelmek és tudomány ütközik, de van valami ijesztő a levegőben és egyre furcsább dolgok történnek! Jenny azt követeli, maradjanak ébren 2:22-ig, hogy kiderüljön az igazság... „A 46 éves elismert angol szerző, a stand up-os múlttal rendelkező Danny Robins misztikus thrillere az év szenzációja volt Londonban. Két dolog miatt döntöttem úgy, hogy mindenképpen elhozom Magyarországra. A kísértetdarabok a krimi dramaturgiáját követik, csak itt nem a gyilkost keressük, hanem hogy ki a szellem és miért kísért, ennek kell az előadás végére kiderülnie. A rejtély ebben az esetben döbbenetes fordulattal oldódik meg. Ezt felettébb izgalmasnak találtam. Másrészt, miközben a darab – ahogy a címe is sejteti - a jelenünk problémáiról beszél, a szeretet nélkülözhetetlenségéről szól. Korunk technológiája, mint a hangrobbanás, lehagyta a vele élő embert. Megfordult a világ. Az előző generációk bölcsességére mintha már nem lenne szükség. Az apa kérdezi a fiát, hogyan kell a minket körülvevő gépeket működtetni. Ilyen még nem volt az emberiség történetében. Gyökértelenek vagyunk és hitevesztettek. Az ember ma magányosabb, mint valaha volt. Meghódíthatjuk a Marsot, de ha a szeretet nem melegíti az életünk, minden győzelmünk hiábavaló.” – mondta az előadás rendezője, Puskás Tamás. „Nekem az tetszik ebben a darabban, hogy a racionalitás szemben áll a spiritualitással. Az én karakterem – egy asztrofizikus – képviseli a sziklaszilárd racionalitást, miközben képtelen megmagyarázni azt, hogy valójában honnan jövünk.” – mondja Lengyel Tamás. „Igazi kísértettörténet rajongó vagyok! Amikor Puskás Tamás megmutatta a 2:22-t ugráltam örömömben, hogy kedvenc műfajomat végre színházban is élvezhetem. Hogy ez a darab ráadásul mèg szellemek nélkül is tökéletesen működne, csak hab a tortán. - nyilatkozta Martinovics Dorina. Ágoston Katalin Laurent, a pszichiátert alakítja. Az általa megformált szereplőt így jellemzi: „Nagyon nehéz lelkiállapotú páciensekkel foglalkozik. Sikeres a munkájában. Saját gondjait viszont mesterien teszi láthatatlanná a környezete előtt. Talán önmaga előtt is. Csak sajnos azok ettől még léteznek….“ Mészáros András hangsúlyozza: „A szeretetről, a jól vagy épp rosszul szeretésről szól ez a darab; a hit és a tudomány összefeszüléséről, amiben, ha nem figyelünk egymásra, és fontosabb az igazunk a másiknál, egyedül maradunk. Miközben valami közeledik…”



A 2:22 (egy kísértettörténet) ősbemutatója december 30-án este 20:22 perckor lesz a budapesti Centrál Színházban, Martinovics Dorina, Ágoston Katalin, Lengyel Tamás és Mészáros András főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében. A darabot Puskás Samu fordította, jelmeztervező Matis Edit, a díszlettervező Bagossy Levente. Az előadás zenéjét Puskás Dávid szerezte, a fényterv Friedrich Gergely munkája.



Jegyvásárlás



Centrál Színház

Fotó: centrál Színház - Sárosi Zoltán [2022.12.26.] Megosztom: