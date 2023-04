Lelki társam - új dallal jelentkezett a PAMI formáció Megékrzett a Pami, azaz Panni és Mici páris új dala - ímer a Lelki társam. Hallgasd meg! "Mi Szakmári Anna és Dobos Mercédesz 17 évesek vagyunk. A PAMI zenei formáció megalakításának ötlete már 2018-ban létrejött (azóta éneklünk ketten), de tavaly kezdtünk el ezt megmutatni szélesebb környezetbe és YouTube-ra feldolgozásokat csinálni. Szeretnék ezzel a duettünkkel minél több emberhez eljutni, mert úgy érezzük a mai magyar zene iparban nagyon kihaltak a lány duettek pedig a 2 szólamú dalok éneklésében nagyon sok munka van." - kezdte Anna.



"Mindketten zenei osztályba jártunk (az első 4 évben egy iskolába) és az iskola kórusában is énekeltünk így alakult ki már nagyon hamar a különös kapcsolatunk a zenével. 4. után más iskolákba kerültünk és ez mely nyomot hagyott bennünk. Az új debütáló saját dalunk a 10 éve tartó barátságunkról szól és az ebben rejlő nehézségekről is szó esik. Voltak megingások a kapcsolatunkban nem tudtuk mennyire lesz életben tartható így hogy szét váltak útjaink. A “Szép tájakat látok el suhanni a völgy alatt ahol régi lelki társam vár engem” átvitt értelemben azt szimbolizálja hogy én oda akarok haza érni ahol ez a barátság vár. “Sokszor amikor nagyon magam alatt vagyok csak felhívlak s te mindig meghallgatsz” - a másikba vetett bizalom már ennyi idő óta, hogy bármikor számíthatunk egymásra. A “Nincsen minden úgy mint volt” arra utal, hogy mar sosem leszünk újra gyerekek, de az emlékeink senki nem veheti el. A melankolikus hangzásvilággal egy olyan világot akartunk megteremteni ami a merengés és vissza emlékezést keltheti az emberekben akár saját életükben. Az a célom, hogy merengést tudják kelteni az emberekben ezzel a szöveggel és ha valamit át tudtam adni, nyomot tudtam akkor úgy érzem már volt értelme." - árulta el Anna



Szöveg: Szakmári Anna

Szöveg: Szakmári Anna

Zene: Szakmari Anna, Dobos Mercédesz, Major Gábor

