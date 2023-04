Mongóliából kapott különleges hangszert miskolci színház 200 évvel ezelőtt augusztus 24-én Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországban című előadásával nyitott meg a miskolci színház, és most, kétszáz évvel később szintén ezzel a darabbal veszi majd kezdetét a kétszázadik évad. Az előadáshoz Mongólia budapesti nagykövete külön a színház számára készíttette el azt a tradicionális mongol hangszert, mely elengedhetetlen az előadáshoz. Nagy megtiszteltetés érte a Miskolc Nemzeti Színházat, ugyanis néhány héttel ezelőtt Béres Attila igazgatót és Szőcs Artur rendezőt Mongólia budapesti Nagykövetségén fogadta Baatarjav Sainnyambuu, Mongólia magyarországi nagykövete. A találkozó apropója A tatárok Magyarországban című előadás volt, melyet a 200 éves színházunk tiszteletére mutat be idén augusztusban a miskolci teátrum. Szőcs Artur, az előadás rendezője mesélt a produkció részleteiről a mongol nagykövetnek, aki rendkívül nyitott volt a darab színpadra állítása kapcsán, és biztosította róla Béres Attila igazgatót és Szőcs Artur rendezőt, hogy amiben csak lehet, segíteni fogja az előadás létrejöttét, és egy, a tradicionális mongol zenei hangzáshoz elengedhetetlen, morin khuur nevű különleges hangszert is a színháznak ajándékoz. Béres Attila igazgató elmondta, a 200 éves évfordulóra mindenképpen egy méltó előadást szeretne létrehozni a teátrum. – Szőcs Artur rendezésében, úgy gondolom, egy igazán grandiózus előadást fogunk színpadra állítani a társulattal. A kétszáz évvel ezelőtti színházat a díszletek tekintetében igyekszünk majd megidézni, az akkori látványtechnikai elemek nálunk is visszaköszönnek és egy rendkívül különleges látványvilágot láthatnak majd a nézők. Artur ötlete volt, hogy keressük fel a mongol nagykövetséget, hátha tudnak segíteni a morin khuur hangszer beszerzésében, ami elengedhetetlen az előadáshoz, és amint láthatják, sikerrel jártunk – mondta Béres Attila. Április 21-én meg is történt a hangszer ünnepélyes átadása, a mongol nagykövet személyesen hozta el a Miskolci Nemzeti Színházba a hangszert, melyet Mongóliában külön a miskolci színház számára készíttetett. Baatarjav Sainnyambuu a sajtótájékoztatón elmondta, kötelességének érezte, hogy segítse a színházat és az előadást. – Próbáltam minél hamarabb elkészíttetni a hangszert, hogy még időben ideérjen Mongóliából a próbák idejére. Amikor az igazgató úr és a rendező úr körbevezettek a színházban, elképesztő lelkesedést láttam rajtuk. Ahogyan beszéltek a színházukról, az valami igazán különleges élmény volt számomra. Igaz, hogy idáig csupán két alkalommal találkoztunk, de úgy fogadtak itt, a „saját házukban,” mint egy régi barátot – mondta a mongol nagykövet, aki hozzátette, ez a hagyományos népi hangszer életre kelti majd az előadást. A moorin khuur a mongol nemzeti identitás egyik szimbóluma. „Lófejű hegedűnek” nevezik, és valóban, a hangolófej általában egy lófejet ábrázoló faragásban végződik. A mindösszesen kéthúros hangszerben a nagykövet szerint „az egész világ benne van.” Szőcs Artur, az előadás rendezője a nagykövetnek ezután bemutatta zenekarunk mélyhegedűsét, Lakatos Attilát, aki majd az előadás során birtokába veszi és megszólaltatja a hangszert. – Amikor igazgató úrral először jártunk a nagykövet úrnál, megkérdezte, hogy segíthet-e még valamiben az előadás kapcsán. Felvetettem, hogy szeretnénk felvenni az ulánbátori színházzal a kapcsolatot, hogy ha esélyünk adódik rá, elvihessük oda A tatárok Magyarországban előadást. A nagykövet úr pedig ígéretet tett rá, hogy segíteni fog ebben, ahogyan csak tud – mondta el Szőcs Artur. Veres Pál, Miskolc polgármestere is köszöntötte a nagykövetet. – Igazán nagy megtiszteltetés a városnak és a színháznak egyaránt, hogy a nagykövet úr személyesen hozta el Miskolcra ezt a különleges hangszert. Mi itt a városban nagyon büszkék vagyunk a színházunkra, az itt folyó munkára, és rendkívüli örömmel tölt el bennünket, hogy nem csupán az ország minden tájáról, de a határon túlról is érkeznek hozzánk nézők – méltatta a színházat Veres Pál. A nagykövet úr fogadására A LEVES és Borsod Burger jóvoltából mongol tradicionális kóstolófalatokat kínált a színház.



