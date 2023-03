Miskolcon egész évben a kultúrát ünneplik Miskolcon a 2023-as esztendőt a kultúra évének szánják, több jeles évfordulót is ünnepel a város. A Csodamalom Bábszínház a 30., a Miskolci Szimfonikus Zenekar a 60., a Miskolci Nemzeti Színház pedig 200. évfordulóját ünnepli idén, így a 2023-as év Miskolc városában valóban a kultúra jegyében telik, igazán különleges vendégekkel. Fennállásának 200. évét ünnepli a Miskolci Nemzeti Színház. 1823. augusztus 24-én, 17 órakor elkezdődött a teátrum történelme Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországon című nyitóelőadásával. A történelem pedig tudjuk, ismétli önmagát, így az ünnepi évad is ezzel az előadással indul majd, pont abban az órában, mint kétszáz évvel ezelőtt. Az előadás Szőcs Artur rendezésében készül. – Merem hinni, hogy a kétszáz évvel ezelőtti miskolci polgárok ugyanolyan büszkék lennének a „mi” mai színházunkra, mint amilyen büszkék ők voltak akkor az „övékre.” Hiszem, hogy a miskolci színház nemzeti kincs, melynek értékét óvni, becsülni, őrizni kell – hangoztatta Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Hozzátette, rendkívül szerencsés egybeesés és egyben lehetőség az, hogy éppen a 200. ünnepi évben rendezik Magyarországon a 10. Színházi Olimpiát, melynek keretében Miskolcra is számos világhírű színi- és tánctársulat érkezik. – Olyan előadásokat szerettünk volna hívni, amelyekre bármelyik színház a világon büszke lenne, ha náluk vendégeskedne. Christoph Marthaler a színház világában olyan, mint Lionel Messi a futballéban: élő legenda. Az ő rendezésében készült előadás, A sírás (A sejtés) érkezik hozzánk a Schauspielhaus Zürich társulatának előadásában áprilisban – részletezte az igazgató. Svájc mellett Izraelből, Romániából, sőt, Franciaországból is vendégül lát előadásokat a Miskolci Nemzeti. – A Vertigo Dance Company az izraeli művészet világméretű nagykövetévé vált. Tőlük a Pardes című előadást láthatja a miskolci közönség. Idősebb testvérünk, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tőlünk kicsit hamarabb, 1792-ben nyitotta meg kapuit, nem volt kérdés, hogy őket is meghívjuk az ünnepi évadunkban. Két igazán legendás előadás érkezik tőlük: Eugène Ionesco Macbettje Silviu Purcărete rendezésében, és George Orwell Állatfarmja, melyet Erős Ervin, Klemm Dávid és Lénárd Róbert közreműködésével Puskás Zoltán rendezett – sorolta Béres Attila. Ezután következett két meglepetés: ősszel Bukarestből a Bulandra Színházat is vendégül látja a miskolci teátrum, méghozzá a Vacsora barátokkal című előadást Cristi Juncu rendezésében, valamint Shakespeare Vihar című darabját Ada Milea rendezésében. Zárásként pedig bejelentette, idén ősszel az 1680 óta fennálló Comédie-Française elhozza a Tartuffe előadásukat a Miskolci Nemzeti Színházba Ivo van Hove rendezésében. Béres Attila erről úgy nyilatkozott: „ha a Comédie-Française a Tartuffe-öt hozza, akkor tényleg a »legnagyobbjukat« hozza.” Mindkét előadás a 10. Színházi Olimpia keretében valósulhat meg, az őszi előadások jegyértékesítésről később ad információt a teátrum. Béres Attila felhívta a figyelmet, rengeteg megkeresést és jegyigénylést kapott a színház külföldi nézőktől az előadások iránt, így azt javasolja a miskolci nézőknek, váltsák meg minél hamarabb jegyeiket. Veres Pál, Miskolc polgármestere kijelentette: jó úton haladunk afelé, hogy Miskolc valódi értékei közismertek legyenek. – Akik ide látogatnak, sokszor elcsodálkoznak, hiszen a régi „bélyegek” még nem felejtődtek el az emberekben, melyeket régebben városunkra ragasztottak. Viszont határozottan hiszem, hogy egyre inkább felfedezik Miskolc valódi értékeit. A kultúra is ilyen érték. A legenda szerint, amikor a második világháború alatt a brit parlament – a hadi költségek miatt – állítólag átmenetileg meg akarta szüntetni a művészet támogatását, Churchill visszakérdezett: „De akkor miért harcolunk?”. Miskolcon 2023-at a kultúra évének nevezzük, hiszen több jeles intézmény is évfordulóját ünnepli: a Csodamalom Bábszínház a 30., a Miskolci Szimfonikus Zenekar a 60., a Miskolci Nemzeti Színház pedig fennállásának 200. esztendejét ünnepli. Ebből is láthatjuk, hogy a kultúra időtálló érték, az időtálló értékeket pedig őrizni kell – hangsúlyozta Veres Pál.



Fotó: Miskolci Nemzeti Színház / Bíró István, Gina Folly, Yoel Levy [2023.03.21.]