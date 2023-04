Stohl András keveri a bajt az Ezeregy éjszaka world musicalben Stohl Andrással egészül ki az Ezeregy éjszaka főszereplőinek névsora. A Jászai Mari-díjas színművész a world musical gonosztevője, Dzsáfár szerepében lép színpadra Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István augusztusi ősbemutatójában. Az Ezeregy éjszaka újabb főszereplőjének kilétéről rántja le a leplet a Szegedi Szabadtéri Játékok. Az idei programsorozat zárásául szolgáló fergeteges world musical a magyar színházi világ neves művészeit tömöríti majd vezető színészeinek sorában. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István augusztus 11-én debütáló előadásának több hősét már megismerhette a Fesztivál híreit figyelemmel kísérő közönség. A többezer éves keleti mesegyűjtemény ismert és kevésbé ismert mozzanatait, legszebb epizódjait feldolgozó történet keretjátékában Sahriár király és az okos Seherezádé szerepében Bányai Kelemen Barnát és Trokán Nórát láthatják a Dóm téri nagyszínpad nézői. A cselekmény középpontjában Márkus Luca és Tasnádi Bence állnak majd tolvajként és ifjú kalifaként. Mészáros Máté pedig mindkét mesei szinten megjelenik kettős szerepben: dzsinn és eunuch képében. Az összetett, mégis az egész család érdeklődésére számot tartó történet antagonistája Dzsáfár lesz.

Az Ezeregy éjszaka számos szereplőjéhez hasonlóan az eredetileg perzsa vezír alakja is valós történelmi személyen alapszik, és változatos szerepkörökben számos mesében feltűnik. A Szegedi Szabadtéri Játékok produkciójában becsvágyó nagyvezírként lép színre, aki még az árulástól sem riad vissza, és a feketemágiát is segítségül hívja, hogy elérhesse nagyratörő céljait. A reménybeli trónbitorló szerepében hazánk egyik legnépszerűbb színművésze, Stohl András csatlakozik az Ezeregy éjszaka alkotói csapatához. Az általa megformált alak központi jelentőségű lesz, hiszen gonosztevő nélkül nem jön létre a Seherezádé meséjét elindító konfliktus. A Jászai Mari-díjas színész, műsorvezető számára ráadásul sajátos kihívásokkal jár, hogy egy olyan karaktert kell életre keltenie, akinek történetét számos, köztük világhírű feldolgozásokban is megismerhették már a nézők. A tapasztalt művész azonban nem riad vissza a feladattól, különösképpen, mert számára jól ismert játszóhelyen készülhet a bemutatóra.

„Már sokadszorra járok a Szabadtéri Játékokon: a Csárdáskirálynővel kezdtem, Alföldi Róbert rendezésében, utána jött a Mágnás Miska, majd az István, a király, amelyet ott mutattunk be. Mindegyik külön-külön fantasztikus élmény volt. Szerepeltem a Cigányszerelemben is, Béres Attila rendezésében, aztán következett a Hegedűs a háztetőn, és Mamma miá!-t is játszottam lent.” – idézte fel szegedi élményeit Stohl András, aki azt is elárulta, miért különleges számára a Dóm tér színpada: „Szeged, ha mondhatok ilyet, a szívem csücske, mindenféle szempontból, így a nyári játékok szempontjából is. Elképesztő élmény ennyi ember előtt, és ekkora szerető közönség előtt szerepelni. Szegeden még sosem éreztem úgy, hogy ne drukkolt volna a nézőtér. Ők nem kritikusként ülnek be az előadásra, ők jól akarják magukat érezni, és szeretni akarják a színészeket, a produkciókat, legalábbis én mindig ezt tapasztaltam. Akárhányszor játszom a Szegedi Szabadtérin, az nekem mindig a nyár egyik csúcspontja - nagyon remélem, hogy most is így lesz!” A napfény városába idén is örömmel visszatérő színész és kiváló művésztársainak alakítását hat alkalommal tekinthetik meg a musicalrajongók. Az Ezeregy éjszaka augusztus 11., 12., 13., 18., 19. és 20. este hívja egzotikus mesebeli utazásra a Szegedi Szabadtéri Játékok látogatóit. Aki nem szeretne lemaradni róla, megvásárolhatja belépőjét az Interticket jegyirodai hálózatán, a szegedi Fesztivál Jegyirodában, vagy akár a Szabadtéri Játékok weboldalán.



[2023.04.29.]