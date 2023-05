Az üvegcipőtől az Amadeuson át az Ármány és szerelemig Molnár Ferenc Az üvegcipő című vígjátéka Mohácsi János, a Pinokkió zenés változata Keresztes Tamás, az Ármány és szerelem David Doiasvili rendezésében lesz látható a Vígszínházban a 2023/24-es évadban. A Pesti Színházban Kincses Réka állítja színpadra Székely Csaba improvizációk és személyes történetek alapján készült, Kalandfilm című darabját, Hegedűs D. Géza az Amadeust, míg Horváth Csaba Goldoni A hazug című vígjátékát rendezi. A teátrum születésnapjához kapcsolódva a társulat tagjai a 10 millió Fa Alapítvány szakmai támogatásával folytatták a Vígerdő projektet, és 127 facsemetét ültettek el Budapest egyik külső kerületében. A hagyományoknak megfelelően a Vígszínház 127. születésnapján, ünnepélyes keretek között jelentették be az új évad bérletes bemutatóit. Molnár Ferenc Az üvegcipő című vígjátéka egy furcsa szerelemi négyszög története. Ironikus, szívfacsaró mese, mely nemcsak a magyar, de a külföldi színházak közösségét is meghódította. Szeptember 23-án Mohácsi János rendezésében visszatér igazi otthonába, ahol született, hiszen ezt a darabot – oly sok Molnár Ferenc drámához hasonlóan – a Vígszínház mutatta be először. Az előadásban Waskovics Andrea, Stohl András, Kovács Patrícia, Medveczky Balázs, Fesztbaum Béla, Radnay Csilla, Balázsovits Edit, Bölkény Balázs és Tar Renáta lép színpadra. Zenés családi roadmovie Keresztes Tamás rendezésében, Presser Gábor zenéjével és Sztevanovity Dusán dalszövegeivel. A Pinokkió új, vígszínházi változata igyekszik minél jobban megőrizni és megmutatni az eredeti Collodi-regény csapongó fantáziáját, játékosságát és humorát. A decemberi bemutató főbb szerepeiben Dino Benjamin, Borbiczki Ferenc, Hegyi Barbara, Kern András, Seress Zoltán, Majsai-Nyilas Tünde, Halász Judit, Igó Éva, Méhes László, Antóci Dorottya, Gyöngyösi Zoltán, Szántó Balázs és Varga-Járó Sára (e.h.) lesznek láthatók. David Doiasvili állítja színpadra Schiller szenvedélyektől szétrobbanó darabját Hegedűs D. Géza, Medveczky Balázs, Márkus Luca, Nagy-Kálózy Eszter, Horváth Szabolcs, Rudolf Péter, Hegyi Barbara és Hirtling István szereplésével. Az Ármány és szerelemben örök ellentétpárok csapnak össze: a kötelesség és a szabadság, a hatalomvágy és az erkölcsi tisztaság, a megfelelési kényszer és önmagunk vállalása, az önzés és a szerelem. A Pesti Színházban október 27-én a magyar múlt sötét bugyraiba merülhetünk alá Kincses Réka rendezésében, Hirtling István, Igó Éva, Kövesi Zsombor, Nagy-Kálózy Eszter, Ötvös András, Petrik Andrea, Seress Zoltán, Szilágyi Csenge és Wunderlich József színpadi játékával. Székely Csaba Kalandfilm című zenés előadása az alkotók szándéka szerint garantáltan megnevetteti mindazokat, akik megtapasztalták már életükben a magyar valóságot. „Mozartért érdemes volt az evolúciónak megtörténnie” – állítja Peter Schaffer, az Amadeus írója. A világszerte népszerű színjátékban a középszerűség szívóssága igyekszik legyűrni a gyanútlan, nagyvonalú és törékeny zsenialitást. Az Amadeust Hegedűs D. Géza rendezésében novemberben mutatják be a Pesti Színházban, Ötvös András, ifj. Vidnyánszky Attila, Szilágyi Csenge, Wunderlich József, Lukács Sándor, Fesztbaum Béla, Karácsonyi Zoltán, Kőszegi Ákos, Ertl Zsombor, Csapó Attila, Márkus Luca, Kútvölgyi Erzsébet és Dengyel Iván szereplésével. A csavaros fordulatokban és komikus konfliktusokban gazdag Goldoni vígjátékot, A hazugot Horváth Csaba állítja színpadra Ertl Zsombor, Radnay Csilla, Petrik Andrea, Orosz Ákos, Brasch Bence, ifj. Vidnyánszky Attila, Kőszegi Ákos, Lukács Sándor, Bach Kata, Telekes Péter és Kövesi Zsombor szereplésével. A történetből kiderül, hogy a hazugságnak az a természete, hogy egyből száz születik. És a hazugnak végül az igazságot sem hiszik el. A 2023/24-es évadban is elérhetőek leszenek az általános és középiskolásoknak szóló ifjúsági bérletek, melyekkel olyan nagy sikerű előadásokat nézhetnek meg a fiatalok, mint A padlás, a Kinek az ég alatt már senkije sincsen és a Képzelt beteg, A nagy Gatsby, a Sirály és a Szeget szeggel. A bérletes előadások mellett színházi nevelési foglalkozások segítik a diákokat a látottak értelmezésében, a színdarabok által felvetett kérdések feldolgozásában. Jegyvásárlás A tavaly megkezdett hagyományt folytatva a Vígszínház társulata 127 facsemetét ültetett el a színház születésnapja alkalmából a 10 millió Fa Alapítvány szakmai támogatásával. Az őshonos és a klímaváltozással járó szárazságnak ellenálló facsemeték a területen segítenek majd a természetes vegetáció helyreállításában.







A Vígszínház, a Pesti Színház és a Kombinált bérletesek átlagosan 20% kedvezménnyel tudják megtekinteni a legújabb előadásokat. A bérlet tulajdonosok elővásárlási jogot és különleges kedvezményeket is kapnak, ezen felül részt vehetnek exkluzív rendezvényeken és a kulisszák mögé betekintést nyújtó programokon is.



