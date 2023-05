Megérkezett a Cigány DNS - A MazsiMó-GipsyMó elkészítette első lemezét Elkészítette első lemezét a MazsiMó-GipsyMó. A katalán rumbára épülő zenét játszó formáció Cigány DNS című anyagát május 19-én a budapesti Akvárium Klubban mutatja be. A csapatot a külföldön is elismert Romengo zenekar és a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat vezetője, Rostás Mihály "Mazsi" hívta életre 2021 augusztusában - közölték a szervezők az MTI-vel. A MazsiMó-GipsyMó hasonló életérzést hív elő, mint a stílust évtizedekkel ezelőtt világhírűvé tett Gipsy Kings: vérpezsdítő spanyolos dallamok hét gitáron és énekhangon.



A Cigány DNS című albumon saját szerzemények szerepelnek lovári és magyar nyelven. A zenekar tagjai szeretnék elérni, hogy a cigány fiatalok - akik általánosságban egyre kevésbé beszélik nagyszüleik nyelvét - a fülbemászó dallamokra minél többet énekeljenek cigányul.



A magyarországi cigány hagyományt és a katalán rumbát a lüktetés, a temperamentum, a virtuozitás és az életöröm köti össze.

A supergroupnak is nevezhető MazsiMó-GipsyMó a világhírű Gipsy Kings zenéje előtt tisztelegve alakult. A katalán rumba az ötvenes-hatvanas évek barcelonai roma közösségében indult, és a Gipsy Kings flamencós, salsás, popos muzsikájában csúcsosodott ki.



A MazsiMó-GipsyMó-ban Rostás Mazsi (gitár, ének) mellett a hazai roma zenei színtér számos kiváló képviselője játszik. Az együttes létrehozásában az énekes Balogh Guszti (Vojasa, East Gipsy Band) is fontos szerepet játszott, a formáció tagja továbbá Rostás Zoltán "Döbi", Lakatos Róbert és Kovács Máté (gitár, ének), Bordás Péter (basszusgitár), Csipkés Sándor (billentyűs hangszerek), Nagy Elemér (dob).

A zenekar nevében kétszer szereplő mó annyit jelent lovári nyelven, hogy te, és akkor is használják, ha valamit külön szeretnének nyomatékosítani.



A Gipsy Kings egyik alapítója, Jahloul Chico Bouchikhi zenekara, a Chico and the Gypsies június 14-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ad koncertet, az előzenekar Rostás Mazsi anyaegyüttese, a Romengo lesz, amelyben a Womex-életműdíjas Lakatos Mónika énekel. MTI [2023.05.13.]

