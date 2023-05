Megjelent az Angertea hatodik nagylemeze, a Darkmind Az 1996-ban indult csongrádi trió új albummal örvendeztette meg hazai underground rock / metal színteret (is) figyelemmel követő, értő fülű hallgatóságot - hét évvel a Snakes in Blossom után megérkezett a 7 tételes Darkmind! Mihály Gergő (ének / gitár) ajánlója:

“Igyekeztünk egy olyan lemezt csinálni, ami egyrészt méltó az Angertea örökségéhez, másrészt egyfajta kívülálló a mai anyagok között. Ezúttal nincsenek akusztikus slágerek, átvezetők, „csak” 7 dal bő negyven percben, amelyekbe minden tudásunkat, tapasztalatunkat és érzelmünket beletettük. Ez az első albumunk, amin a zenekar a saját Teaplant nevű stúdiójában dolgozott, a hangzásért pedig én feleltem. Közben a zenekarhoz megérkeztek a CD-k, és sokak kérésére tartottunk egy közös dedikálást is, hogy a megrendelt lemezeket aláírva tudják átvenni a megrendelők. Pólóink is készültek, mindenki boldog.” Dallista:

01. Labyrinth

02. Embrace of Lizards

03. Gain Overdose

04. The Unexpected Gift

05. Sacred Garden

06. Genocide?

07. Darkmind



A borítóról:

“Eddig majdnem mindig a saját festményeim voltak a fronton. Ezúttal viszont ahogy meglett a ’Darkmind’ cím, egyből egy ilyen régies, reneszánsz festmény ugrott be egy vérző fejű majomkirályról… Enyhe utalás ez a mai „királyokra”… És hát én teljesen más stílusban festek… Viszont, eszembe jutott Szekeres Péter festőművész barátom, akiről tudtam, hogy képes megfesteni a víziómat. Kiváló munkát végzett.” Angertea:

Mihály Gergely - ének / gitár

Miguel Peralta Angel - basszusgitár

Bárkai László - dob



A zenekar nyáron és ősszel kisebb turnéra indul, ahol bemutatja majd az anyagot, amit Uzseka Norbert, a HammerWorld Magazin újságírója - többek között - így jellemzett:

“A nagymágocsi Angertea trió szinte egy külön világ. Több mint negyed évszázada zenélnek, és a saját hangjukra is jó rég rátaláltak, mely minden hatása mellett is ezer közül felismerhető. S mégis folyton változik, amit csinálnak, mindig tudnak valami újat mutatni. Az underground szellemiség egyik legerősebb hazai bástyája ez a hármas... 10/10 pont"



Darkmind Tour 2023

06.10. Debrecen - Deeprecen Fesztivál

06.23. Szigetvár - Progcamp

09.08. Békéscsaba - Csabagyöngye

09.16. Szentes - Ifjúsági Ház

10.07. Budapest - 7/8-ad Fesztivál (Yuk)

10.13. Szarvas - Zebra

11.24. Székesfehérvár - 8-as Műhely

