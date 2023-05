Ossian 65 - 25 - 50 tripla jubileumi nagykoncert szeptember 9-én a Barba Negrában 2023. szeptember 9-én ‘65 - 25 - 50’ néven Ossian nagykoncert a Barba Negrában! Az év egyik legnagyobb kiemelt rendezvénye a tripla jubileum jegyében zajlik majd, amelyen Paksi Endre 65. születésnapja, Rubcsics Richárd gitáros és Erdélyi Krisztián basszusgitáros 50. születésnapja, valamint az idén negyedszázados Paksi - Rubcsics korszak is megünneplésre kerül. Paksi Endre ajánlója:

„Sziasztok, az idei év egy hármas jubileum jegyében fog zajlani: 50 esztendős lesz a zenekarban Erdélyi Krisztián és Rubcsics Ricsi, ennek kapcsán Ricsi egy szólóalbumot is készített ‘Énséges idők’ címmel, ami a születésnapján, június 19-én fog megjelenni! Ricsivel pontosan 25 éve zenélünk együtt, én pedig 65 leszek… (nevet) A ‘65 - 25 - 50’ nyári turné 25 állomásból fog állni, amelynek a budapesti helyszíne a Barba Negra Nagyszínpadán lesz szeptember 9-én!!! A koncertekre Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeld velünk!!!” A 25 éves jubileum kiadónk számára is egy mérföldkő, 1998-ban az Ossian Koncert lemezével indult útjára a H-Music (2020 végéig Hammer Records néven), azóta is folyamatos az együttműködés a zenekarral. Ahogy fentebb olvasható, Rubcsics Richárd szólólemeze bő egy hónap múlva, június 19-én érkezik majd, amelyen Paksi Endre is vendég egy dal- és dalszöveg erejéig - ezzel is megünnepelve az idén már negyedszázados Paksi - Rubcsics fémjelezte Ossian korszakot. Az album mellé mindenki ajándékba kapja majd az Ossian tripla születésnapi évének tiszteletére megjelenő H-Music lapszámot, melyben alapos interjú szerepel Ricsivel is a szólóanyag összes kulisszatitkáról. A zenekarral az alábbi helyszíneken lehet találkozni:



06.03. Kecskemét / Ápoló Klub szabadtéri színpad

06.09. Kosd / Völgyfesztivál

06.10. Gajavölgy / Nagy Buli XXII. Móri Motoros Találkozó

06.23. Fertőszentmiklós / Fertőszentmiklós Fest

07.02. Kolozsvár (Erdély) / Rock the Camp

07.08. Tiszaföldvár / XXIX. Griff Motoros Találkozó

07.13. Gombaszög (Felvidék) / Nyári Tábor

07.14. Gönc / Gönci Barack Ünnep

07.15. Sajókaza / Sajókazai Napok

07.21. Debrecen / Campus

07.29. Sirok / Bike Week Sirok

08.04. Győr / Bridge Szabadtéri Színpad

08.05. Sárvár / Vármeeting

08.06. Szalacs (Erdély) / Fesztivál

08.11. Tokaj / Wild East Rock Fesztivál

08.12. Fonyód / RockBalaton

08.18. Hódmezővásárhely / Gasztrofesztivál

08.19. Szatmárnémeti (Erdély) / XXII. Partiumi Magyar Napok

08.25. Sitke / Sitkei Rockfesztivál

08.26. Hajdúnánás / Moto-Rock Weekend

09.02. Máréfalva (Erdély) / Tűzoltó Napok

09.09. Budapest / Barba Negra

09.16. Tiszaszentimre / Városnap H-Music Hungary [2023.05.14.] Megosztom: