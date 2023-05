A Live Nation visszahozza Koncert Hét elnevezésű akcióját A Live Nation 4 év szünet után ismét meghirdette nemzetközi akcióját Live Nation Koncert Hét elnevezéssel, amelynek keretében minden országban különleges ajánlatokkal várja a jegyvásárlókat a helyi Live Nation koncertkínálathoz kapcsolódóan. A 2019-ben bevezetett, és Magyarországon is nagy sikerrel megrendezésre került akció az élő zene rajongóinak kedvezményes jegyárakat, illetve a jegyvásárlás mellé extra ajándékokat kínál. Ez, az eredetileg is hagyománynak szánt akció éled most újra a az elmúlt pár év kényszerű szünete után. Átlagosan minden 16. percben elkezdődik valahol a világban egy Live Nation rendezvény. A cég ezzel az egy hetes akcióval is szeretné megköszönni a koncertlátogatók hosszú ideje tartó töretlen bizalmát. Magyarországon idén május 19-26. között kerül megrendezésre a Koncert Hét, amelynek keretében minden nap egy újabb ajánlat lesz elérhető kizárólag arra a 24 órára. Idén is különböző koncertekre lehet kedvezményes áron belépőt vásárolni, illetve egyes napokon a jegyvásárlók plusz ajándékot is kapnak, mint például italkuponokat vagy parkolójegyeket, amelyek az adott koncert napján, a helyszínen lesznek beválthatók. Az akciók kizárólag az online jegyvásárlók számára elérhetők. A 2023-as magyar akciók részletei a livenation oldalon tekinthetők meg. [2023.05.22.] Megosztom: