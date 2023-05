Ismét Budapesten koncertezett Diana Krall A kanadai énekesnő finom zongorajátéka, mély hangja és jellegzetes énekstílusa teljesen egyedi előadásmóddal párosul. Albumai milliós nagyságrendben fogynak, díjak és elismerések tucatjait nyerte el, a közönség pedig világszerte imádja. Több mint két évtizede ő a legkeresettebb női jazz előadó. Legutóbbi lemeze 2020-ban jelent meg This Dream of You címmel, ennek turnéjaként járja a világot, és érkezett hozzánk, a Budapest Arénába is. A színpadkép alapvetően sötét tónusú volt, a hátteret sötétpiros bársonyfüggöny adta, hat klasszikus lámpaállványról világították be a zenészeket, a fényeket pedig lassan áradó füst tette még hangulatosabbá. A koncerten nem csak a díszlet és a zenekar tagjainak öltözete-megjelenése volt ünnepélyes, hanem maga a zene is elegánsan visszafogott volt – ahogyan ezt a kanadai jazz-zongorista és énekesnő rajongói már megszokhatták. Diana Krall koncert képekben - klikk a fotóra

A koncertet különlegessé ezúttal is Diana Krall kontraalt – ha kell fátyolosan búskomor, ha kell füstösen-karcosan eleven – éneklése tette. Maníroktól mentes zongorajátékában minden hangnak megvolt a maga helye, egyetlen feleslegesen hivalkodó billentyűleütést sem ejtett. A közönség ezen az estén is tanúja lehetett, hogy Krallnak bensőséges kapcsolata van mind a hangszerével, mind azokkal a dalokkal, amelyeket elénekel. Az előadás mindvégig elkötelezetten a – többnyire swinges – jazzharmóniákra épült, melyben gyakran kaptak szerepet a zenekar vezetőjének és zenésztársainak finom, érzelmes szólói. Diana Krall nem kísérőzenészekkel, hanem fényes karrierrel rendelkező, a jazz szcénában jól ismert muzsikusokkal vette körbe magát: Anthony Wilson gitározott, Robert Hurst játszott a nagybőgőn, Karriem Riggins dobolt. A dalok remek hangszerelést kaptak, a muzsikusok bravúrosan vették át egymástól a szólamokat. Nagy taps fogadta azokat a pillanatokat, amikor a kvartett közös örömzenélése mellett intim duettekre is sort kerített – ének-gitár, ének-basszus –, és talán még ennél is mélyebb érzelmeket keltett Krall szóló éneke, illetve a saját zongorakíséretével előadott dalrészek. Külön említést érdemel a koncert kimagasló hangminősége, amely az énekesnő suttogásától a leghangosabb nagybőgő-, gitár- és dobszólamig, minden dinamikatartományban kristálytiszta maradt. Ha meglepetés nem is történt – persze nem emiatt váltott jegyet Krall közönsége –, de a csoda ezúttal sem maradt el. A varázslat ugyanis maga az énekesnő unikális muzikalitása. Diana Krall 1964-ben született Kanadában, Nanaimo városában. Édesapja – aki szintén jazz-zongorista volt és hatalmas lemezgyűjteménnyel rendelkezett – otthon gyakran zongorázott, édesanyja pedig egy közösségi kórusban énekelt. Krall így aztán – szülei nyomdokain – nagyon korán, négyévesen kezdett zongorázni. Zenei képzettségét az Egyesült Államok neves konzervatóriumaiban tökéletesítette: Boston (Berklee College of Music), Los Angeles, New York legjobb jazzoktatóinál tanult. Első albuma 1993-ban jelent meg egy független kanadai kiadónál Stepping Out címmel. A világ jazzrajongói azonban az 1999-ben megjelent The Look Of Love albuma kapcsán ismerték meg. Ez a lemeze nem csak Grammy díjat nyert a jazz kategóriában, hanem az első jazz album volt a világon, amit az Év Albuma díjra is jelöltek. Diana Krall eddig több mint 15 millió albumot adott el.



Bene Zsolt

Fotó: Török Hajnalka [2023.05.25.] Megosztom: