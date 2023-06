Petőfi táncban és egy kiállítás Budapestről a Margitszigeten Érdemes kilátogatni a Margitszigetre a hétvégén, hisz a főváros legszebb szabadtéri színháza változatos programot kínál. Vasárnap egy fergeteges táncjátékkal várnak mindenkit Petőfi életének legszebb pillanatairól. Ha már ott vagyunk a Víztorony-kilátó környezetében elhelyezkedő szabadtéri színpadnál, nem szabad kihagyni a Budai Rajziskola fiatal tehetségeinek frissen nyíló kiállítását sem, mely színházjeggyel ingyenesen látogatható. Lendületes kiállítás a Víztorony-kilátóban Buda+ Pest címmel látható június 2-tól a Budai Rajziskola fiatal művészeinek tárlata, melyet Budapest ihletett. A művészek alkotásaival is ünnepli a színház mindazt az elszántságot, kreativitást, a jövőbe vetett hitet, amivel 150 évvel ezelőtt felvirágoztatták a fővárost. Az 1873-as esemény az új városnak soha nem látott kulturális, és gazdasági virágzást hozott. A 85 éve működő Margitszigeti Szabadtéri Színpad kiállításaival is bizonyítani kívánja, hogy ez a hely a hazai és nemzetközi művészek találkozóhelye, a tradíció és az innováció műhelye. Egy hely, amiben minden generáció az örömét leli, a fiatal alkotók pedig teret és lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Petőfi legszebb pillanatai a Margitsziget nagyszínpadán A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, mint az ország legnagyobb létszámú hivatásos táncegyüttese látványos és izgalmas produkciót ígér az ország legnagyobb szabadtéri színpadán a Petőfi-centenárium évében.



„Nem született még magyar költő, aki több ihletet merített volna a népköltészetből, mint Petőfi Sándor és nem volt rajta kívül másik poéta, akinek munkássága nagyobb hatással lett volna a magyar folklórra. Petőfi és a népi kultúra, a népdal, a népzene, s vele együtt a néptánc szinte összeforrt, olyan egységet képez, hogy szinte magától értetődő volt az „összekapcsolásuk.” Ennek a találkozásnak a legszebb és legérdekesebb pillanatait fogjuk felvillantani a költő életét bemutató tánc-szín-játékunkban.” - mondta el a táncegyüttes vezetője, Zsuráfszky Zoltán. A nagyszabású előadásban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara gyerektáncosokkal kiegészülve a néptánc és népzene nyelvén szólni majd a 200 évvel ezelőtt született géniuszról. Az első felvonás Petőfi életének vidám epizódjait jeleníti meg; a darab elején mindjárt egy kiskőrösi újévi bálba csöppenünk, amikor megszületik a kis Petrovics Sándor, majd a diákévek csínytevései, pajkos szerelmek, bordalok… de néhány mesebeli hős is megelevenedik a Helység kalapácsából, vagy a János vitézből. Később megismerhetjük a Pilvax kávéház eseményeit, ahonnan az 1848-as szabadságharc indult. Nem maradnak ki a belső vívódások, az igaz szerelem, küzdelmek, csaták és végül a forradalom szomorú bukása.



Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2023.06.03.] Megosztom: