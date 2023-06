Az elbűvölő Jenes Kitti az Ezeregy éjszaka hercegnője a Dóm téren Jenes Kitti is színpadra lép Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicaljében. Az énekes színésznő Jázmin szerepét alakítja az Ezeregy éjszaka című ősbemutatóban, augusztus 11-én, 12-én, 12-án, 18-án, 19-én és 20-án a Dóm téren. Hercegnői koronában tér vissza Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadára Jenes Kitti. A kiváló énekes színész már több ízben szerepelt a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Legemlékezetesebb itt játszott szerepeként az Apáca Show szende ám aranytorkú Mary Robert nővérét tartja számon, és elárulta, nagyon várja a visszatérést és a négyezres közönséggel való találkozást. A csengő hangú művész idén Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István vadonatúj musicaljében érzik a napfény városába. Az Ezeregy éjszaka történetében Tasnádi Bence és Márkus Luca karaktereivel találkozik majd elsőként, amikor a messze földön híres szépségű Jázmin hercegnőként vonul be a színpadon örvénylő bazári forgatagba.

Nem először láthatják őt királyi szerepben a musicalrajongók: a Budapesti Operettszínház A Szépség és a Szörnyeteg című előadásának európai turnéján 2011 óta nagy sikerrel alakítja Belle-t. Ám az arab világ egy másik mesebeli uralkodói sarjának is kölcsönözte már a hangját, amikor a Disney 2019-es élőszereplős Aladdin-adaptációjában az ott szereplő Jázmin magyar énekhangjaként ismerhettek rá a mozinézők. Jenes Kitti úgy véli, ebből kifolyólag óhatatlan az összehasonlítás a vásznon és a Dóm tér színpadán megjelenő figurák között: "A nézők számára kezdetben úgy tűnhet majd, az Aladdinból ismerős Jázmin mutatkozik be, ami részben igaz is lehet. Anélkül, hogy titkokat árulnék el a darab cselekményéről annyi biztos, hogy váratlan fordulatot vesz a karakter, így apró meglepetéseket tartogat a közönség számára. Ebből a szempontból nem hasonlít a tipikus, jól ismert Jázminhoz, csak alapjaiban, első benyomásra."

A név tehát azonos, ám az Ezeregy éjszaka cselekményében, a kiváló színművésznő alakításában egy egészen másik, korábban sosem látott Jázmint ismerhetnek meg a nézők, aki a mesékben megszokott hercegnő-archetípushoz képest igen meghökkentő fordulatokért felel majd. Május eleje óta zajlanak a különleges produkció próbái, így Jenes Kittinek alkalma nyílt már közelebbről megismerkedni a szereppel. "Logikusan van megírva a darab, egyértelműek a szerzői szándékok. Szépen lehet haladni a mesebeli karakterekkel, miközben kifejezetten fordulatos, színészileg pedig egyértelműen követhető. Zenés-színpadhoz szokott emberként azt gondolom, a műfaj sajátosságai által megkövetelt eszközök jól használhatóak ebben a próbafolyamatban is. A musicaljátszásnak megvannak a jellegzetes szabályai, leginkább ebből, és természetesen a rendező, Juronics Tamás instrukcióiból táplálkozom." - vallott a felkészülésről a színésznő, aki amellett, hogy népszerű operettekben is fellép, és feltűnt a Holnap tali! és a Keresztanyu című televíziós sorozatokban is, elsősorban musicalfőhősnőként ismert. Bemutatkozott már Júliaként és a Hegedűs a háztetőn Cejtljeként az Operettszínházban, de a Madách Színházban többek közt Az Operaház fantomja embert próbáló főszerepében, Christine-ként is láthatják a színházkedvelők. Változatos repertoárjában újdonságot jelentenek Monori András keleti dallamvilág-ihlette dalai. Ám a tapasztalt énekes színész lelkesen vetette bele magát a különleges próbafolyamatba, amelynek eredményeképpen vadonatúj magyar musical születik a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Úgy véli, az Ezeregy éjszakában különösen fontos funkcióval bírnak az egyedülálló dallamok, amelyeket augusztus 11. és 20. között hat alkalommal élvezhet a Dóm téri nagyszínpad közönsége: "Pályám során különféle zenei stílusokkal találkoztam a klasszikustól a klezmerig, ám az arab világ dallamaival eddig még nem, így külön öröm számomra ez a munka. Nagyon izgalmasak a dalok, tele vannak varázslattal, és magukkal sodorják a történet alakulását. Az Ezeregy éjszakában egybeolvad a zene és a cselekmény - szerintem ez nagyon fontos, ettől is lesz igazán kifejező az előadás!"

