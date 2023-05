Juronics Tamás rendezi meg az Ezeregy éjszakát a Dóm téren Juronics Tamás rendezésében születik meg Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicalje, az Ezeregy éjszaka a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A Kossuth- és Hevesi Sándor-díjas alkotó irányításával hamarosan megkezdődnek az augusztus 11-én debütáló produkció próbái. Hamarosan kezdetét veszi a Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadának saját nagyprodukciója, az Ezeregy éjszaka próbafolyamata. A Fesztivál ezúttal is ősbemutatóra készül, Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István vadonatúj world musicaljét itt láthatják először a színházrajongók – az augusztus 11-i premiert követően további öt alkalommal: 12-én, 13-án, 18-án, 19-én és végül 20-án. A világhírű keleti mesegyűjtemény történetein alapuló musical hosszas műhelymunka eredményeként született meg, így különös jelentőséggel bír, hogy az alkotók tapasztalt színházi szakemberre bízzák elképzeléseik valóra váltását. Juronics Tamás zenés rendező, koreográfus felkérésével értő kezekbe került az Ezeregy éjszaka színpadra állításának feladata. A sokoldalú művész a zenész színház számos műfajának kedvelőit lenyűgözte már rendezéseivel, amelyekben mindig kiemelt szerep jut a színpadképnek, a magával ragadó látványvilágnak.

A tavalyi kőszínházi évadban nagy sikerrel rendezte meg felújított változatban, életteli, mai köntösben a Mária evangéliuma című rockoperát a Győri Nemzeti Színházban. Emellett a legifjabb színházlátogató korosztály is jól ismerheti ötletes, színpompás produkcióit – a Szegedi Nemzeti Színházban például ebben az évadban is látható volt a Szegedi Kortárs Balett egyik legnépszerűbb gyermekelőadása, a Hamupipőke. A rendező ráadásul két produkcióval is jelen lesz a Szegedi Szabadtéri Játékokon ezen a nyáron. Az Ezeregy éjszaka Dóm téri ősbemutatója mellett az Újszegedi Szabadtéri Színpad is helyet ad majd egy kiváló Juronics-rendezésnek: látható lesz ugyanis a Szegedi Nemzeti Színház egyik legkedveltebb idei produkciója, az Egy csók és más semmi. A zenés vígjáték osztatlan sikert aratott a kőszínházban, és az Ezeregy éjszakához hasonlóan számot tarthat több generáció, akár az egész család érdeklődésére. A színházi világnap alkalmával a magyar színház nemzetközi elismertetéséért járó Hevesi Sándor-díjjal kitüntetett alkotó korábbi szabadtéris rendezései is igazolják, testhezálló feladat a művész számára az egzotikus world musical színpadra állítása. Az előző évben friss megközelítésben, parádés kivitelben vitte színre Verdi La Traviatáját; az egyik legismertebb, kanonikus operát cirkusz- és mozgásművészeti elemek, lélegzetelállító díszletmegoldások beemelésével közelebb hozva a mai nézőkhöz. Az efféle újszerű rendezői invenciók, ötletes színpadtechnikai megoldások az Ezeregy éjszaka mágiával és kalandos fordulatokkal teli, mesés cselekményében is kiválóan megtalálják a helyüket, és hozzájárulhatnak a varázslat megteremtéséhez.

A 2020-ban az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is játszott Szöktetés a szerájból című opera megrendezése során pedig a keleti hangulatban is megmerítkezett már Juronics Tamás. Mozart daljátékával szemben azonban az Ezeregy éjszakában nem az ott rekedt nyugati hős kalandjait, hanem a közel-keleti világ saját, otthonosan mozgó figuráit rendezi az egzotikus környezetben. A Szegedi Kortárs Balett művészeti igazgatója legutóbbi, április 28-i bemutatója, a Lear című egyedülálló Shakespeare-adaptáció után szinte azonnal munkához lát majd az Ezeregy éjszaka stábjával. Aki szeretné testközelből átélni a Dóm tér idei musicalszenzációját Juronics Tamás rendezésében, még a hat előadás-alkalom bármelyikére megválthatja jegyét a Szabadtéri Játékok weboldalán, vagy a szegedi Fesztivál Jegyirodában, amely keddtől vasárnapig, 10-18.00 óráig várja az érdeklődőket.



