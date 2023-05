Teljes az Amon Amarth line-up - minifesztivál lesz a Barba Negrában

Ha nyár, akkor fesztiválok, de sajnos a rockerek, metalosok számára egyre szerényebbek a lehetőségek. Ezen igyekszik javítani a H-Music Hungary és a Barba Negra stábja, így ha nem is egy hetes, sátrazós és klasszikus értelemben vett fesztiválokat szállítanak Csepelre, egynapos minifesztiválokkal igyekeznek betölteni az űrt.

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy a Powerwolf és a Kreator, illetve Biohazard után az Amon Amarth nyári budapesti koncertje köré is egy hasonlóan változatos és dús program szerveződött, teret engedve a hazai csapatoknak is. A Noble Victory, a Kylfingar és a From The Sky csatlakozásával vált teljessé a július harmadikai, immáron két színpados esemény.



Amon Amarth I Behemoth I Bleed From Within I Noble Victory I Kylfingar I From The Sky



A magyar viking / folk-metal különítmény az év elején teltházas Dürer kertes koncertje után tér vissza a fővárosi bulira, ráadásul a 3. Kylfingar lemez, mely "A Vadak Útján" címet viseli, május 12-én jelent meg a H-Music Hungary gondozásában, úgyhogy a csapat cseppet sem unatkozik.

Noble Victory néven indult útjára nemrégiben a Szalai Ádám (ex-Heroic, ex-BloodRainbow) és Fellegi Ádám (This Calling, Bridge To Solace) alapította extrém metal formáció. Fun Fact: Szalai Ádámot leszámítva, a teljes személyzet a budapesti This Calling zenekar legénysége, akik alapból dallamos punkrock zenében utaznak, azonban masszív metal gyökerekkel rendelkeznek. Jön egy teljes lemez is hamarosan, a Minotaur szintén a H-Music Hungary égisze alatt lát majd napvilágot, a Noble Victory bemutatkozására pedig tökéletes alkalom az Amon Amarth deszkáit melegíteni.

A Tari Szabolcs multihangszeres dalszerző vezette From The Sky sem tétlenkedik idén: megjelent az Antarktika lemez, szerepeltek A DAL-ban, játszottak Geoff Tate előtt és most újra visszatér a Barba Negrába, így lesz igazán kerek ez az este.

[2023.05.29.]