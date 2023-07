Tommy Vig születésnapi koncertre készül - íme a részletek! Koncerttel ünnepli 85. születésnapját Tommy Vig. A világhírű dzsesszzenész, vibrafonos, dobos, aki évtizedeken át az Egyesült Államokban dolgozott, Joe Fritz klarinétossal lép fel július 14-én a fővárosi Nyitott Műhelyben. Tommy Vig egyedi zenei világa a kortárs, a klasszikus és a dzsesszmuzsika elemeit ötvözi. Amerikából visszaköltözése óta a legkiválóbb hazai hangszeres zenészekkel lép fel, az elmúlt hónapban Oláh Kálmánnal játszott duóban a Magyar Rádió Márványtermében - emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben. Mint írták, Tommy Vig szeptember 30-án a Szabolcsi Bence Zeneiskola Dísztermében lezárja mintegy nyolc évtizedes pályafutását, és a tervek szerint utoljára lép közönség elé. Az eseményen ott lesz vele Mia Kim, a Monarchia Vonósnégyes, Zsoldos Béla, Csuhaj-Barna Tibor, Jeszenszky György, Joe Fritz, Cserta Balázs, Hollós Máté és Pelitzer Ferenc.



A vibrafonos, ütőhangszeres Tommy Vig 1938-ban született Budapesten muzsikus családban. 1956-ban elhagyta Magyarországot, és a New York-i Juilliard School of Music ösztöndíjasa lett. 1961-től Las Vegasban élt és olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Tony Bennett, Tony Curtis, Judy Garland és Frank Sinatra. Játszott Henry Mancini és Quincy Jones zenekarában, közreműködött Elvis Presley, Michael Jackson, Diana Ross és Rod Stewart lemezein.



Magyar identitásának kiemelkedő zenei példája az 1956 emlékére írt műve, Aranyszimfóniák című darabját a 2012-es londoni olimpia magyar győzteseinek ajánlotta. Tavaly decemberben megkapta a Magyar zene- és táncművészet kiemelkedő előadóművésze díjat. MTI [2023.07.09.]

