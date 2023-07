Kapcsolatok • Depeche Mode A Depeche Mode visszatér Budapestre! Jegyinfo! A Depeche Mode 2024-ben visszahozza a Memento Mori koncertsorozatot Európába! Budapest is része ennek a turnénak, Depeche Mode koncert az MVM Dome-ban 2024. március 26-án! A budapesti koncert jegyeihez elsőként a regisztrált Live Nation tagok juthatnak hozzá július 13-án 11 órától. A teljeskörű jegyértékesítés július 14-én 11 órakor indul. A Depeche Mode 29 új európai dátumot jelentett be az Európában, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban idén nyáron és ősszel zajló stadion- és arénakoncertek után, amelyekkel a turné 2024-ben is folytatódik. Így további rajongóknak is lehetősége lesz megtapasztalni a Memento Mori koncertek nyers, érzelmi erejét, amelyet a Rolling Stone magazin „az élet és a zene lenyűgöző ünnepének” nevezett. Már több mint kétmillió eladott jegyével a 110 állomásos Memento Mori koncertkörút a Depeche Mode egyik leghosszabb turnéja lesz, egyben a 2023-as év egyik legnagyobb világkörüli turnéja. Több, mint 100 millió lemez és 35 millió koncertjegy eladásával a háta mögött a Depeche Mode továbbra is egy folyamatosan fejlődő és egyedülállóan nagy hatású zenei erő maradt. A zenekar 2023. március 24-én, a turné indításával egyidőben adta ki a kritikusok által is nagyra értékelt 15. stúdióalbumát, a Memento Morit, melynek első kislemezét, a Ghosts Again-t „hipnotikus”-nak (Rolling Stone) és „pompás, fülbemászó dal”-ként (Revolver) jellemeztek. A rajongók, a kritikusok és más előadók számára egyaránt letagadhatatlan inspirációt nyújtó Depeche Mode továbbra is előre halad, a Memento Mori albummal és a turnéval újabb fejezetet nyitottak a páratlan és folyamatosan bővülő örökségükben. A mostani turnén a Depeche Mode ismét együttműködik a svájci Hublot luxusóragyártóval, akik támogatják a zenekar jótékonysági törekvéseit. A turné alatt a Hublot és a Depeche Mode segíti a Conservation Collective-et, amely alapítványok globális hálózata, és amely alulról építkező környezetvédelmi kezdeményezéseket támogat, különös tekintettel a műanyagszennyezés elleni küzdelemre, valamint a hulladékgazdálkodásra és a környezet tisztítására irányuló projekteket. Ezenfelül a Depeche Mode együttműködik a Live Nation Green Nation csapatával is, hogy csökkentse az egyszer használatos műanyagok felhasználását, az élelmiszer és egyéb hulladék mennyiségét, valamint javítsa az újrahasznosítást a turnéhelyszíneken. A partnerségről és a programokról további részletek a hublot.depechemode.com oldalon.

