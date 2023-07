Szabadtéri Szalon: Stahl Judit a Chicago sztárjaival beszélget Jövő héten is visszatér a Stahl Judit vezette Szabadtéri Szalon! A műsorvezető vendégei idén is a Dóm téri produkciók alkotói; a zárt körű beszélgetéssorozat alkalmait a Szabadtéri Facebook-oldalán követhetik az érdeklődők. Ezúttal a Chicago sztárszereposztásának néhány kiváló művésze: Ónodi Eszter (Velma Kelly), Czakó Julianna (Roxie Hart), Janza Kata (Morton Mama "Muter") és Mészáros Máté (Amos Hart) mesélnek produkciójuk kulisszatitkairól Stahl Juditnak. Az élő közvetítés kezdete július 25. kedd 17.00, a felvétel pedig ezt követően is visszanézhető marad felületünkön. [2023.07.22.] Megosztom: