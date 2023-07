Memento Mori: Depeche Mode koncert a Puskás Stadionban - képekben Tavaly októberben Berlinben jelentette be a Depeche Mode az új albumának megjelenését és az ehhez kapcsolódó világkörüli turnéját. Ezzel véget ért a találgatások sora, hogy Andy Fletcher (a Depeche harmadik tagja) halála után folytatják-e a zeneírást és a koncertezést. Az immár hivatalosan két tagú zenekar július 28-án ért Budapestre a márciusban indult turnéval, a Puskás Ferenc stadionba. A helyszín számomra újdonság volt, nem voltam még a Puskásban. Kívülről elég pofás lett, a belseje viszont nekem nagyon jellegtelen, „hideg’, és teljes beton, ami nem a hangosítók álma. A küzdőtér - mivel nincs a focipálya körül futópálya – viszonylag kicsi, a normál állóhelyese része nagyon zsúfolt volt. Az előzenekar nem volt elég hangos, emiatt nagyon durván visszhangzott és „huppogott” a mély, reméltem, hogy ez nem marad így. A Depeche 20.20-kor kezdett, és szerencsére ez már jól szólt. A delay tornyok is egész jól lehettek most beállítva, nem volt visszhangos. Abszolút élvezhető volt, nem tudom, hogy ennél többet ki lehet-e hozni ebből a helyszínből. (Úgy hallottam, hogy a Rammstein nagyon jól szólt mindenhonnan.) Depeche Mode koncert képekben - klikk a fotóra

Nagyon gyorsan kiderült, hogy Dave Gahan 60 felett is nagyon jó formában van, sokan lennénk ilyen fitt hatvanasok. A hangja teljesen rendben van, szerintem a 2000-es évek óta nem nagyon változott. Martin Gore vokáljával megtámogatva tökéletes. Mivel követtem a turnét, a játszott számok körülbelül ismertek voltak, csak az volt a kérdés, hogy nálunk melyik verziót játsszák: jelentem nagyon szerencsések vagyunk. A koncert harmadáig a Precious-ig ugyanaz volt a sorrend, mint eddig, innen viszont a szerintem sokkal jobb változatot kaptuk: az új számok helyett Martin jött előre és elénekelte a A Question of Lust-ot, majd a Strangelove-ot. A Ghost again (az új albumról) is nagyon jól szól élőben, Dave hangja még mindig nagyon szuggesztív. A World In My Eyes-t Andy Flethcer-nek dedikálták – ez volt a kedvenc száma, a kivetítőn végig az ő képe volt látható a szám alatt. Az Enjoy the silence volt a normál műsor záró száma, majd a ráadást a Condemnation akusztikus verziójával kezdték. Utána 3 számnyi önfeledt táncolással lett vége a koncertnek: a Just Can’t Get Enough, a Never Let Me Dowm Again – a szokásos integetéssel megspékelve, és a Personal Jesus zárta a bulit. A lemez és turnécím ellenére nem egy mélabús, szomorú Depeche Mode állt pénteken este a színpadon, meg lennék lepve, ha ez lenne az utolsó turnéjuk. Aki teheti, nézze meg őket 2024 márciusában, hiszen visszajönnek az MVM Dome-ba. „Mert egy Depeche koncert mindig jó!” (Idézet önmagamtól…) -Aretuska- [2023.07.29.] Megosztom: