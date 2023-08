Jelenből a múltba? Vagy a múltból ide? - itt az SFV első klipje Egy húszas éveik elejét járó srácokból álló csapat mai hangzással klasszikus aréna-rockot játszik és jól áll neki. Az SFV debütáló lemezének első videóklipje, a címadó ‘We are’ éppcsak megérkezett. A szűk nadrágok, állatmintás ingek és hajlakk áztatta megjelenés pont annyira képvisel valami újat, mint valami igazán régit. “A klipet Analog Music Hallban forgattuk teljes egészében, Bikali Sanyi volt az operatőrünk, mindenfajta utómunka Matyovszky Benedek által valósult meg, az értemi szerző, rendező, gyártásvezető, fővilágosító pedig Lauter Attila volt. Először Jancsós-egysnittes megfejtésekben gondolkodtunk, de aztán hamar rájöttünk, hogy ez a dal lendületével nem igazán passzol össze, de a történet-vezetéshez eltérő koncepcióban is nagyon jól mutatnak azok a snittek. Elképesztően jó statisztáink voltak, Attila pedig nagyon jól menedzselte a napot, így sikerült egy nap alatt leforgatnunk az egészet, ami hatalmas élmény volt.” - mondta Slezák Csabi, a zenekar billentyűse. “ “Ez a zene nem retro, inkább revival. Mindenképp szem előtt szeretném tartani, hogy 2023-t írunk. Szeretjük a 80-as éveket, rengeteget merítkezünk az akkor fénykorukat élő legendák hangzásvilágából és stílusából, de modern elemekkel is szeretjük gazdagítani a műfajt. Szeretem a „zene” szó mögött lévő világ teljes spektrumát felfedezni.” - fejtette ki Német Kolos basszusgitáros. A zenekar idén ősszel érkező teljes albumát Nóniusz Gábor producerrel készítette és terveik szerint nem állnak meg a Kárpát-medence szélénél. “Az albumot Nóniusz Gáborral vettük fel, neki Pócsi István mutatott be, aki mentorunk volt az NKA Hangfoglaló Programban. Mindkettőjüknek nagyon sokat köszönhetünk. Szeretnénk egy lemezbemutató koncertsorozatot még 2023 őszére, hogy jobban megismerjen minket az ország, illetve külföld felé is kacsintgatunk. Folyamatosan mennek a tárgyalások, hogy milyen európai országokba juthatnánk ki. Nem titok, ha összejön, nem csak Magyarország lenne a cél, ha már zenélünk, akkor hódítsuk meg a világot! - fűzte hozzá Szórádi Olivér, gitáros-énekes. A zenekart legközelebb élőben augusztus 4-én láthatjuk a Sing Sing és a Lord vendégeként, Budapesten, a Barba Negrában. A videoklip a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzenei Programjának támogatásával készült el. [2023.08.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Pénzügyi segítség komoly személyek közöt szolgáltatás [2023.08.01.]

