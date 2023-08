Egy este az emlékeknek - OMEGA - Csillagok útján Szeptember elseje igazán különleges nap lesz idén - egy nap, ami megtelik nosztalgiával, hiszen ezen az estén, Gödöllőn, a Királyi Kastély varázslatos díszudvarán új életre kelnek Kóbor János és csapatának egykori álmai, vagyis azok a legendás szerzemények, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk, mint a Gyöngyhajú lány, az Ezüst eső, vagy akár a Hajnali óceán. Az előző nyári, keszthelyi sikerre való tekintettel idén újra összefogott a hazai zenészvilág egy kiváló csapata, és több állomásos turnéra indult az országban, hogy méltó emléket állítson a világszerte egyik – hacsak nem a legtöbb ihletet adó magyar együttesnek, az Omegának. A tavalyi helyszín apropója az a történet, miszerint Keszthely városa évek óta tervezgetett az egykori zenekarral egy nagyszabású koncertet a kastélyparkba, ami sajnos Benkő László és Mihály Tamás 2020-as halála miatt sohasem jöhetett létre. Aztán Kóbor János emlékkoncertet álmodott nekik a Balaton-parti városba, de sajnos Mecky hirtelen távozása ezt a tervet is meghiúsította. A csillagfényes, zenés emlékezés végül mégis létrejött, olyan sikerrel, hogy egyértelmű volt, idén is muszáj lesz megidézni az örökzöld balladákat, így tisztelegve a felejthetetlen zenekar életműve előtt. A rendhagyó koncert vendégei többek között Bolyki Balázs, Feke Pál, Rost Andrea, Szabó Győző, valamint Szinetár Dóra lesznek. A történet legmeghatóbb része pedig, hogy a doboknál az Omega együttes legendás dobosa, Debreczeni Ferenc "Ciki" ül majd. A közel kétórás szabadtéri gála szólistáit ráadásul két profi együttes kíséri: a Bolyki Soul & Gospel Kórus, valamint az Omega Kamarazenekar segítenek egy estére elővarázsolni a múltat. A koncertet rossz idő esetén is megtartjuk, ebben az esetben, ugyancsak az emlékezésnek méltó helyre, a gyönyörű Lovarda épületébe kerül át az előadás. A koncert dátuma és helyszíne: 2023. szeptember 1., Gödöllői Királyi Kastély



Jegyek [2023.08.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.08.04.]

Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.08.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu