Strand Fesztivál 2023 - Idén a cirkusz világát idézi meg a fesztivál A cirkuszi világ, és ehhez kapcsolódva a Locomotiv GT Miénk ez a cirkusz című dalának feldolgozása és új klipje határozza meg a Strand Fesztivál idei arculatát. A rendezvény augusztus 23-tól 26-ig tart Zamárdiban. Strand Allstars néven a Locomotiv GT Miénk ez a cirkusz című negyvenéves dalát dolgozta fel a Margaret Island, Schoblocher Barbara, a ValMar és az eredeti előadók közül Karácsony János. A fesztivál idén minden elemében cirkuszi világot idéz - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A Miénk ez a cirkusz című dal csütörtökön a Hajógyár YouTube-csatornáján és a Petőfi Rádióban debütált. A szám producere Lobenwein Norbert, a Strand egyik alapítója; a klipet és a cirkusz világát idéző fotókat az egyik legismertebb fotóművész, Nánási Pál jegyzi.

"Felemelő érzés és büszkeséggel tölt el, hogy ennyi idő után is élnek az LGT-dalok, az új feldolgozás és a közös munka nagyon jól esett" - idézte a közlemény Karácsony Jánost (Jamest), a Loksi gitárosát, aki a mostani változatban is szerepet kapott.

A feldolgozást a Margaret Island készítette, ebbe szálltak be a felkért művészek, énekesek, Karácsony mellett Schoblocher Barbara és a ValMar.

"Balatoni lányként kiskoromban minden nyáron megnéztük az arra járó vándorcirkuszokat a családdal. Nosztalgikus élmény lesz számomra, hogy éppen a Balaton partján eleveníti fel ezt a hangulatot a Strand Fesztivál. A Margaret Island életében meghatározó volt az LGT, megtiszteltetés, hogy újra együtt dolgozhattunk Karácsony Jánossal" - fogalmazott Lábas Viki, a Margaret Island énekese.

Füstös Bálint, a zenekar gitárosa úgy vélte, mai szemmel is nagyon frissek tudtak maradni az LGT dalai, aktuálisak a szövegek. "Próbáltuk megőrizni az eredeti dal hangulatát, a Miénk ez a cirkusz egy igazi közösen éneklős dal, ezt szerettük volna visszaadni a felvételen".



A ValMar egyik első nagykoncertes fellépése a Strand Fesztiválhoz kötődik. Valkusz Milán, a csapat tagja kiemelte: a Miénk ez a cirkusz szövege filozofikus magaslatokba emeli a cirkusz témáját, amibe belecsempészi az emberek mindennapi interakcióit: a törpe ordibál, az óriás félre áll.

A Strand és a Hajógyár Legendák című sorozata tavaly indult, ebben élő legendák és fiatal zenészek közösen dolgoznak fel generációk számára meghatározó dalokat, amelyeket aztán elő is adnak a fesztivál színpadán. Idén az LGT Miénk ez a cirkusza mellett további három különleges felvétel jelenik meg, mindegyiket a Strand idei tematikájához hűen élőben, a Fővárosi Nagycirkuszban rögzítettek.

Az aurevoir a 40 éves Pál Utcai Fiúk Legelő című dalát öltöztette új köntösbe, a Blahalouisiana Kovács Katival közösen mutatta be a Szólj rám, ha hangosan énekelek című slágert, míg Pénzes Máté és a Zseb Presser Gábor Ringasd el magad című slágerének adott új színt. Az elkészült számok és a hozzájuk forgatott klipszerű live act videók először augusztus 14-én, 18-án és 21-én lesznek hallhatók és láthatók a Hajógyár YouTube-csatornáján, majd a platform Spotify-csatornájára is felkerülnek. A zamárdi Strandon egy közös koncert keretében szólalnak meg a feldolgozások.



Az idei fesztivál négy napja minden elemében a cirkusz világát fogja idézni. A vízparton, a nézőtéren, szerte a fesztiválon a közönségnek lehetősége lesz aktívan részt venni a cirkuszi programokban. Érkezik a Karzat Színház a Vándor Vurstlival, a cirkusz hőskorát megidéző múltszázadi díszletek és jelmezek színes kavalkádjával. A fesztiválozók közben ki is próbálhatják a jól ismert cirkuszi attrakciókat, gyakorolni lehet a gólyalábazást, artistamutatványokat, tissu-gyakorlatokat egyszerre több helyszínen is.

"Az esti órákban a koncertek alatt és közben lélegzetelállító mutatványokat láthat a közönség. A Fővárosi Nagycirkusz, a Rippel Fivérek, nemzetközi társulatok és Kiss V. Balázs bűvész gondoskodik arról, hogy mindenkinek tátva maradjon a szája" - idézte Ádám Katát, a Strand vezetőjét a közlemény.

A cirkuszművészetet központi motívumának választó Strand Fesztivál és a Fővárosi Nagycirkusz szövetsége jegyében szeptemberben indul a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola négy, ösztöndíjjal támogatott BA/MA képzése lovasakrobata, bohóc, cirkuszi táncos és kortárstánc szakokon. A fesztiválozók fiatal artistaművészek szakszerű segítségével kipróbálhatják egy rendezvénykamionon a légtornász eszközöket, a karikát, a tissue-t, a hammockot és a levegő rudat.



"A Fővárosi Nagycirkusz világszínvonalú produkciókat is elhoz Zamárdiba a futó műsoraiból: az orosz Vladimir Erofeev görgőegyensúlyozó/rolla-bolla és a Markin család perzsszámaiban, valamint a venezuelai Gilbert Takamura magasdrót-produkciójában gyönyörködhet a közönség a koncertek között" - emelte ki Csicsely Zoltán, a Fővárosi Nagycirkusz produkciós menedzsere.

A Piros Orr Bohócdokik szintén ott lesznek a Strandon: a szervezők a csaknem három évtizede működő alapítvánnyal idén együtt alakították ki a fesztivál bohócprogramját. Az országszerte tizenhét gyermekkórházat látogató, speciálisan képzett bohócdoktorok a nevetés és humor gyógyító erejét a fesztivál látogatóinak is elhozzák.



A zamárdi fesztiválon száznál is több koncert és művészeti program várja a vendégeket. A zenei fellépők között lesz mások mellett Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, a Carson Coma, a Halott Pénz, a Follow the Flow, a Bagossy Brothers Company, Majka, az Irie Maffia, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a hiperkarma, a Wellhello, a Margaret Island, a ValMar, Co Lee, a Fiúk, az Ivan & The Parazol, a Bohemian Betyars, a Pál Utcai Fiúk, a Vad Fruttik, az Analog Balaton, 6363 x Lil Frakk, Hundred Sins és az Esti Kornél. MTI [2023.08.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.13.]

gazda szolgáltatás [2023.08.13.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu