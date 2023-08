Augusztus 23-án startol a 15. jubileumi Tábor Fesztivál! A hagyományokhoz híven, augusztus utolsó hétvégéjét magába foglalva kerül megrendezésre az idén már 15. születésnapját ünneplő TÁBOR Fesztivál, még mindig a “Sör, Sport, Szerelem és Rock’n’Roll a Balaton parton...’’ szlogen jegyében. A 23-án startoló négynapos rendezvényre a jubileum tiszteletére két külföldi banda is meghívást kapott: a nyitónapon az ex-Motörhead gitáros vezette Phil Campbell and the Bastard Sons, csütörtökön pedig a nyári európai fesztiválturnéján lévő Alestorm ad koncertet Alsóörsön. Természetesen - szokás szerint - a hazai rock / metal színtér színe-java is fellép, többek közt a Tankcsapda, az EDDA Művek, a Road, a Lord, a Depresszió, a Pokolgép, a Leander Kills, az AWS, az Alvin és a Mókusok, és még sokan.



Lévai-Hangyássy Bence (Zorall, Sing Sing, FINAL. Productions):

“A TÁBOR Fesztivál idén is a legnagyobb magyar rock és metal ágyúkkal készül, valamint - a 15 éves jubileum tiszteletére - két külföldi zenekar is színpadra lép Alsóörsön. Phil Campbell és csapata a legendás Motörhead dalok által minden korosztály számára egy különleges zenei csemege, a fiatalabb generációhoz tartozó - Magyarországon is nagy kedvenc - Alestorm kalózlegénysége pedig bárhol és bármikor tökéletes partihangulatot varázsol. A fesztivál hagyományaihoz hűen a koncertek mellett napközben is rengeteg egyéb program várja a kilátogatókat.”



A HammerWorld és az FM 103,9 A Rock Nagyszínpadon, valamint a Red Bull Arénában zajló koncertek mellett szokás szerint számos egyéb programmal is készültek a szervezők, így napközben sem unatkozhatnak a fesztiválozók - közvetlen Balaton part, rengeteg gasztronómiai élmény, motoros-, sport-, és gyermek programok tömkelege is várja a Pelso Campingbe érkezőket. 14 éven aluliak számára továbbra is díjmentesen látogatható a fesztivál!

A Kistérségi Kedvezménnyel pedig Alsóörs, Paloznak, Lovas, Balatonfüred, Csopak és Balatonalmádi lakosai a szerdai napon ingyenesen látogathatják a TÁBOR Fesztivált.



